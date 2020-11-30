Росстат сменит методику подсчета инфляции

Росстат в 2021 году планирует изменить метод расчета инфляции. Данные будут собираться с помощью контрольно-кассовой техники, пишет РБК со ссылкой на материалы ведомства. Росстат ставит цель довести долю товаров, цены на которые определяются через данные кассовых аппаратов, до 90 процентов при расчете инфляции. На финансирование проекта понадобится дополнительно 100 млн рублей.

Сейчас более тысячи сотрудников Росстата в регионах вручную собирают данные о ценах для расчета инфляции. Ежемесячно обследуются около 400 товаров и примерно 120 услуг, собираются 700 тысяч ценовых котировок. При новом методе количество ценовых котировок увеличится "до максимально возможного" — нескольких миллионов. Охват товаров, за которыми ведется наблюдение, увеличится до 1 тысячи. С помощью веб-скрейпинга (технологии извлечения онлайн-данных) Росстат начнет агрегировать данные о стоимости товаров в кассовых товарных чеках.