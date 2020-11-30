Росстат сменит методику подсчета инфляции

Росстат в 2021 году планирует изменить метод расчета инфляции. Данные будут собираться с помощью контрольно-кассовой техники, пишет РБК со ссылкой на материалы ведомства. Росстат ставит цель довести долю товаров, цены на которые определяются через данные кассовых аппаратов, до 90 процентов при расчете инфляции. На финансирование проекта понадобится дополнительно 100 млн рублей.
Сейчас более тысячи сотрудников Росстата в регионах вручную собирают данные о ценах для расчета инфляции. Ежемесячно обследуются около 400 товаров и примерно 120 услуг, собираются 700 тысяч ценовых котировок. При новом методе количество ценовых котировок увеличится "до максимально возможного" — нескольких миллионов. Охват товаров, за которыми ведется наблюдение, увеличится до 1 тысячи. С помощью веб-скрейпинга (технологии извлечения онлайн-данных) Росстат начнет агрегировать данные о стоимости товаров в кассовых товарных чеках.
- Росстат впервые с начала года зафиксировал дефляцию в России в августе: потребительские цены не росли и не показывали нулевую динамику.
- В Банке России ожидают, что инфляция по итогам 2020 года составит 3,7–4,2 процентов, прогноз по инфляции в 2021 году — 3,5–4 процента. Рост потребительских цен в следующем году может оказаться ниже этого уровня.
- В 2019 году бывший министр экономики Максим Орешкин и экономист Кирилл Тремасов, отвечавший в министерстве за прогнозирование во времена Алексея Улюкаева, публично поспорили о российской макроэкономической статистике. Поводом стали очередные аномально оптимистичные данные Росстата, которые позволили Минэкономики повысить показатель ВВП за 2018 год. Тремасов обвинил министерство Орешкина в безграмотной работе со статистикой и "рисовании вместо аналитики". Министр ответил, что Тремасов выбрал "удобную позицию публичного критика" вместо того, чтобы "планомерно работать для того, чтобы шаг за шагом делать жизнь в стране лучше".
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