Фигуранты громких уголовных дел и связанные с ними бизнесмены поставляют в российские больницы технику и медикаменты, необходимые для лечения коронавируса. Из-за пандемии контракты на крупные суммы нередко достаются им как единственным поставщикам по высоким ценам, пишут "Важные истории".

Так, один из контрактов московской больницы № 40 на сумму 194 млн рублей достался без конкурса самарской компании "Медлайн". Журналисты выяснили, что ее владельцем является Владимир Абдурашитов — бывший бизнес-партнер Сергея Шатило, которого в 2019 году признали виновным в коммерческом подкупе и сговоре при проведении торгов на обслуживание медицинского оборудования. В прошлом компании Шатило и "Медлайн" нередко участвовали в конкурсах вместе, и в итоге кто-то из них становился победителем. В 2020 году "Медлайн" выиграл контракты на поставку медтехники на рекордную для себя сумму в 780 млн рублей. В 2020 году приговор Шатило и его партнерам отменили в апелляционной инстанции. Сам бизнесмен считает дело сфабрикованным.

В Новосибирске в медицинских госзакупках участвовали компании бизнесмена Александра Мартынюка — "Компания ФИТО" и "МФК", в 2020 году в общей сложности получившие более 450 контрактов на поставку лекарств на общую сумму 90 млн рублей. Больше половины из них были получены без конкурса из-за пандемии. При этом в 2019 году стало известно, что на протяжении 2015–2018 годов руководство Новосибирского медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина вступило в сговор с несколькими компаниями, с помощью чего руководители медучреждения и фирм, выигравших торги, похитили таким образом более 1,3 млрд рублей. Владельца "Компании ФИТО" Мартынюка признали виновным в ограничении конкуренции и приговорили к условному сроку.

В Якутии в 2020 году на контрактах без конкурса обогатились несколько компаний, связанных с детьми депутата-единоросса, председателя комитета Госсобрания республики по здравоохранению и экс-главы Росздравнадзора Владимира Чичигинарова, а также с его зятем Михаилом Андросовым. В 2019 году УФАС признал предприятия участниками картельного сговора, из-за которого медучреждения закупали лекарства по цене, завышенной в 2–4 раза по сравнению с рыночной. В 2020 году компании Андросова "ФармБаза" и "Регион-Столица" получили контракты на сумму более 550 млрд рублей, причем в ряде случае они не были уникальными поставщиками товаров, торгуя дезинфицирующими средствами и перчатками.