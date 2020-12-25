Историка Соколова приговорили к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки

Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12 с половиной годам колонии строгого режима. Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета признали виновным в убийстве аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия.

Ранее прокуратура запрашивала для Соколова 15 лет лишения свободы, защита историка настаивала назначить ему не более 8 лет.

Убийство 24-летней Анастасии Ещенко произошло в ночь на 8 ноября прошлого года в квартире Соколова в центре Петербурга. Рано утром историк был обнаружен в реке Мойке вместе с рюкзаком, в котором находились отрубленные руки погибшей девушки. Во время обыска в квартире доцента были найдены другие фрагменты тела Ещенко. Позже Соколов признался в убийстве. Руководство СПбГУ уволило его.