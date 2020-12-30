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Археология

Год великого обнуления. Эфир в 18:05

Культуролог Оксана Мороз и обозреватель Борис Грозовский о том, чем запомнится 2020 год

Уходящий год оказался самым сложным и непредсказуемым в XXI веке: пандемия коронавируса и локдаун экономики, "обнуление" Путина и отравление Навального, протесты в Хабаровске и полицейский террор в Беларуси. Каким мы запомним его? Что стало главным словом года? Самой важной книгой года? Кого можно назвать человеком года?

Гости в студии Радио Свобода: Оксана Мороз, культуролог, доцент НИУ ВШЭ, и Борис Грозовский, обозреватель, автор телеграм-канала EventsAndTexts. Эфир в 18:05.

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