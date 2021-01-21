Генпрокуратура пожаловалась на "несодержательный" допрос Навального

Генпрокуратура России направила в Германию новый запрос о случившемся с Алексеем Навальным. Ответ на предыдущие запросы расценен как несодержательный, сообщили в надзорном ведомстве. "Поскольку большая часть ходатайств российского следственного органа была отклонена, а переданные протоколы допросов Навального А.А. и его жены оказались несодержательны, Генпрокуратура России расценила это как полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям", — говорится в заявлении прокуратуры.

По мнению Генпрокуратуры, ответ Германии свидетельствует "о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего". Ранее несодержательным ответ Германии назвал МИД России. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что в нем нет вещественных доказательств, информации о бутылках с якобы следами яда, копий токсикологического заключения, биопроб или результатов их анализа.

Генпрокуратура России в августе и сентябре 2020 года направила в Германию четыре запроса о правовой помощи по поводу предполагаемого отравления Алексея Навального. Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ ответило на них 16 января, за день до возвращения Навального в Россию. Москве переданы протоколы допроса политика прокуратурой Берлина. Немецкое правительство считает, что теперь российские власти должны незамедлительно расследовать предполагаемое покушение на оппозиционера.

Все необходимые данные для начала уголовного производства, в том числе пробы крови, тканей и одежды Навального, находятся в распоряжении России, – заявил представитель Министерства юстиции Германии новостном агентству dpa. "Это преступление должно быть расследовано в России", – заявил он.

В августе 2020 года Алексей Навальный потерял сознание в самолёте, летевшем из Томсква в Москву. После экстренной посадки он был госпитализирован в Омске. Оттуда на медицинском самолёте он был доставлен в госпиталь "Шарите" в Берлине. Там его лечили от последствий смертельно опасного отравления.

Несколько лабораторий установили, что он был отравлен разработанным в России боевым веществом из группы "Новичок". Он и его сторонники уверены, что на него совершено покушение российскими властями. Международное журналистское расследование установило, что к преступлению могут быть причастны старшие офицеры Федеральной службы безопасности, в том числе – специалисты по химическому оружию, к которым относится "Новичок".