Между протестом и соглашательством. Эфир в 18:05

Приговор Алексею Навальному и жестокий разгон митингов в последние недели подводит черту под мирным протестом. Россия превращается в диктатуру. Как изменилось общество в начала 2021 года? Какие перспективы протеста? И каковы теперь моральные дилеммы гражданина, живущего при тоталитарном режиме?

Гости программы: политолог Кирилл Рогов и Кирилл Мартынов, философ, сооснователь Свободного университета, редактор отдела политики «Новой газеты». Эфир в 18:05.