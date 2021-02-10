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Археология

Между протестом и соглашательством. Эфир в 18:05

Политолог Кирилл Рогов и философ Кирилл Мартынов о моральных дилеммах жизни при диктатуре

Приговор Алексею Навальному и жестокий разгон митингов в последние недели подводит черту под мирным протестом. Россия превращается в диктатуру. Как изменилось общество в начала 2021 года? Какие перспективы протеста? И каковы теперь моральные дилеммы гражданина, живущего при тоталитарном режиме?

Гости программы: политолог Кирилл Рогов и Кирилл Мартынов, философ, сооснователь Свободного университета, редактор отдела политики «Новой газеты». Эфир в 18:05.

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