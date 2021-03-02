Правительство предложило отменить наказание для медиков за потерю наркотиков

Правительство России предложило отменить уголовное наказание для медицинских работников за случайную потерю наркотических медицинских препаратов. Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение Госдумы.

В новом законе предлагается обозначить, что действие статьи Уголовного кодекса о незаконном обороте наркотиков не будет распространяться на те случаи, когда лекарства будут потеряны в ходе медицинской деятельности. При этом утрата веществ не должна "причинить вред охраняемым уголовным законом интересам".

Для этого МВД и министерство здравоохранения должны будут утвердить порядок отчёта врачей об утрате наркотических средств.

Закон был разработан по поручению президента Путина. В 2019 году в ходе прямой линии с политиком к нему обратилась глава благотворительного фонда "Вера" Нюта (Анна) Федермессер. Тогда она сообщила президенту, что из-за возможности уголовного преследования медработники отказываются применять и выписывать сильнодействующие препараты, которые нужны тяжелобольным пациентам.

В декабре 2020 года суд в Москве оштрафовал детский хоспис "Дом с маяком" на 200 тысяч рублей за нарушения в учёте наркосодержащих лекарств. Проверку хосписа провели в конце ноября сотрудники полиции. Они пришли по жалобе, поступившей в ведомство ещё до того, как фонд закупил препараты. По итогам инспекции был составлен административный протокол за неправильное оформление журналов по отчёту. Позднее Московский городской суд отменил штраф. Дело было прекращено из-за "малозначительности нарушения".