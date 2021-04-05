Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля

Президент России Владимир Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию 21 апреля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Место проведения мероприятия будет озвучено позже. Песков не стал уточнять, на какие темы будет говорить президент в своём выступлении.

В 2020 году в своём послании Федеральному собранию Путин анонсировал конституционную реформу. В частности, президент тогда заявил о необходимости установить приоритет российской Конституции над международным законодательством, а также закрепить в основном законе страны статус и роль возрождённого им Госсовета.

Позднее к поправкам была добавлена норма об "обнулении" президентских сроков. Это теоретически позволяет Путину возглавлять страну до 2036 года. Поправки были одобрены Госдумой в марте 2020 года. Окончательно они были одобрены на так называемом общероссийском голосовании, которое проходило несколько дней и завершилось 1 июля.