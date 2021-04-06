Каша типа “клей”

Доброе утро!

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, прикурившего сигарету от Вечного огня: в полиции его действия квалифицировали как "надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Новости такие:

Навальный переведен в медсанчасть покровской ИК №2. Он продолжает голодовку.

По данным CNN, Россия наращивает военное присутствие в Арктике.

США и Евросоюз призывают Россию воздержаться от эскалации на востоке Украины.

Новые коронавирусные ограничения в Киеве привели к транспортному коллапсу.

“Голодовку я продолжаю”

Алексей Навальный рассказал в инстаграме, что у него сильный кашель и температура 38,1 и что уже третьего человека из его отряда забрали в медсанчасть с туберкулезом. Для профилактики этого заболевания информационный стенд в колонии рекомендует укреплять иммунитет хорошим питанием. В связи с этим Навальный иронизирует над кашей типа “клей”, которую дают в колонии. Еда, впрочем, его сейчас не волнует – он продолжает голодовку с требованием допустить к нему врача.

ФСИН в ответ отправила в газету “Известия” пресс-релиз, в котором говорится, что Навальный переведен в медсанчасть в связи с “респираторным заболеванием”. Сегодня у стен покровской колонии №2 будет проходить акция солидарности, объявленная независимым профсоюзом медработников “Альянс врачей”, вот интервью с заместителем председателя профсоюза Сергеем Рыбаковым (по данным “Левада-центра”, около трети россиян считают приговор Навальному несправедливым).

В связи с Навальным происходит следующее:

В Перовском суде Москвы начался процесс по "квартирному делу" Любови Соболь – ее обвиняют в проникновении в жилье семьи Константина Кудрявцева, фигуранта расследования об отравлении Навального. В самом начале слушаний Соболь после препирательств удалили из суда до конца прений из-за отказа выключить камеру. Потом суд допросил жену и тещу Кудрявцева, которые рассказывали (цитируя “Мимино”) о физическом и моральном вреде от действий Соболь.

Петербуржец, толкнувший полицейского на митинге 31 января, получил полтора года условно.

Отцы и дети

Путин подписал все принятые ранее законы: об обнулении собственных сроков, о государственном контроле за просветительской деятельностью, о реальных сроках за “оскорбление ветеранов” и даже о налоговых вычетах за фитнес. С ежегодным посланием к Федеральному собранию он решил обратиться 21 апреля. Роскомнадзор отложил полную блокировку Twitter, но продлил "замедление" до 15 мая.

Теперь детки:

Рассказ о том, как генетика стала любимой игрушкой Путина и какую роль будут играть в освоении выделенных на нее 230 млрд рублей старшая дочь Путина и его близкие друзья.

Forbes рассказал, как проекты младшей дочери министра обороны России Ксении Шойгу связаны министерством обороны.

“Лига безопасного интернета”, возглавляемая дочерью сенатора Мизулиной Екатериной, жалуется на Юрия Дудя в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков (якобы он пропагандирует, но в каком именно материале – не сообщается).

Преступления и наказания (иногда без преступлений)

Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал в интервью “Коммерсанту” назвал свое уголовное дело “полностью заказным” и связал его с хозяйственным конфликтом на "Амурстали". О возможной политической подоплеке дела он не говорит.

Прокуратура вернула в Следственный комитет дело начальника петрозаводской колонии Ивана Савельева, которого обвиняют в избиении заключенного (прокуроры сочли недоказанным тот факт, что на видео с избиением заключенного – действительно Савельев и его заместитель). Защита возмущена.

Московский городской суд приговорил к 19 годам заключения бывшего полицейского Алексея Смирнова, которого признали виновным в стрельбе по коллегам в метро в сентябре 2019 года (один погиб, другой получил серьезные ранения).

В интернете выставлена на продажу база с данными граждан, оформлявших заявки на потребительские кредиты в банке "Дом.РФ". Там больше ста тысяч записей.

Организаторы “Артдокфеста” решили не показывать в Москве фильм “Тихий голос”, в котором рассказывается о молодом чеченском бойце Хавадже: ему пришлось бежать в Европу, когда его брат узнал, что он гей. Решение отменить показ было принято после того, как выяснилось, что все билеты на сеанс скупил один человек. До этого некий Сулейман объяснил дирекции фестиваля, что “будут серьезные последствия, в Чечне недовольны”. История со срывом фестиваля в Петербурге рассказана тут.

Из познавательного: фоторепортаж о врачах-волонтерах, которые лечат петербургских бездомных.

Вокруг Донбасса

3 апреля “народная полиция” так называемой “ДНР” выпустила пресс-релиз, в котором сообщалось о гибели пятилетнего ребенка при взрыве “самодельного взрывного устройства”, якобы доставленного на дроне украинскими военными. Эту информацию не подтвердили ни ОБСЕ, ни украинские военные. Пресс-секретарь Путина Песков не допускает мысли о том, что “вокруг гибели ребенка можно делать фейковые новости” (хотя их уже неоднократно делали). Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело. Не спрашивайте, почему российский.

Тем временем к украинской границе стягиваются российские войска, машины едут почему-то с заклеенными номерами. Основатель проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев считает, что это попытка давления на Украину посредством “бряцания оружием”. Украинский журналист Андрей Дихтяренко рассказывает, что СМИ так называемых “ДНР” и “ЛНР” постоянно показывают кадры перемещения российских войск, которые якобы едут “защищать” местное население от украинской армии под руководством “американских инструкторов”. По его словам, на неподконтрольных Украине территориях насаждается мысль, что война неизбежна.

Евросоюз выразил обеспокоенность, США призывают Россию воздержаться от эскалации, президент Украины убеждает страны Запада усилить санкционное давление на Москву. Украина его тоже усиливает: введены санкции против “Россотрудничества”.

Вокруг света

CNN опубликовала материал о росте российского военного присутствия в Арктике: на крайнем Севере активно размещается боевая авиация, проводятся испытания торпед “Посейдон”, создаются новые подземные хранилища.

Российское государственное агентство ТАСС сообщает со ссылкой на источник, что российский посол вернется в Вашингтон, только когда США предпримут попытки по нормализации отношений (видимо, в США это должны воспринять как ультиматум).

В Турции задержаны 10 отставных адмиралов из числа подписавших открытое письмо о необходимости сохранения конвенции Монтрё, регулирующей проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы (они высказались против сооружения искусственного канала параллельно Босфору). Пресс-служба Эрдогана говорит о попытке государственного переворота.

В Израиле начался суд над премьером Нетаньяху по обвинению в давлении на прессу.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8646. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 589 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 100 717 человек (+343 за сутки). Роспотребнадзор нашел в России 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и шесть случаев – южноафриканским. Глава ведомства советует всем привиться и не выезжать за пределы отечества.

По данным петербургской “Фонтанки”, в июне перед приездом Путина на Петербургский экономический форум сотрудников форума изолируют на две недели, а на месте проведения мероприятия создадут “чистую зону”, которая будет работать один день.

В Киеве в связи с ухудшением ситуации ввели спецпропуска для поездок на общественном транспорте, чтобы заставить людей сидеть дома – общественный транспорт действительно опустел, но зато город встал в пробках.

В Великобритании объявлено о снятии части ограничений с 12 апреля, ограничения ослабляют также в Португалии и Греции. Сложной остается ситуация в Германии, Италии, Нидерландах, странах Центральной Европы и во Франции – там к локдауну добавился еще и скандал с министрами, которые, несмотря на действующие запреты, ходят в частные клубы на тайные вечеринки.

Здесь – развлечения ради – рейтинг высокопоставленных ковид-отрицателей по степени их яростности (на первом месте – Лукашенко).

Шесть ссылок

История. Как "геологи-вредители" мешали товарищу Сталину создавать атомную бомбу – рассказ о судьбе советских геологов, осужденных в 1949 году в рамках “уранового дела”. Или документальный коллаж Игоря Петрова о деятельности международного авантюриста Отто Винценца Ципко, во время Второй мировой войны работавшего в Китае на германскую разведку.

Как "геологи-вредители" мешали товарищу Сталину создавать атомную бомбу – рассказ о судьбе советских геологов, осужденных в 1949 году в рамках “уранового дела”. Или документальный коллаж Игоря Петрова о деятельности международного авантюриста Отто Винценца Ципко, во время Второй мировой войны работавшего в Китае на германскую разведку. Утопия и грезы. Интервью с Ириной Каспэ, автором книги “В союзе с утопией” – об утопическом мышлении как таковом. Или эссе британского писателя Оуэна Хэзерли о том, как и почему советские литераторы грезили об американских небоскребах.

Интервью с Ириной Каспэ, автором книги “В союзе с утопией” – об утопическом мышлении как таковом. Или эссе британского писателя Оуэна Хэзерли о том, как и почему советские литераторы грезили об американских небоскребах. Ученые. Биография генетика Барбары МакКлинток, которую в научной среде долго высмеивали за открытие “прыгающих генов”, а в 81 год дали Нобелевскую премию. Или разговор с физиком Михаилом Кацнельсоном о том, как классическая физика совмещается с квантовой и когда одна переходит в другую.

Биография генетика Барбары МакКлинток, которую в научной среде долго высмеивали за открытие “прыгающих генов”, а в 81 год дали Нобелевскую премию. Или разговор с физиком Михаилом Кацнельсоном о том, как классическая физика совмещается с квантовой и когда одна переходит в другую. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок