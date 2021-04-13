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Навальный подал в суд на ИК-2 из-за того, что ему не передают Коран

Оппозиционер Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный, который находится в исправительной колонии №2 города Покрова Владимирской области, подал в суд на руководство исправительного учреждения. По словам политика, причиной для этого стало то, что ему не передают книги, в частности священную книгу мусульман Коран. Об этом сообщает на странице Навального в инстаграм.

Оппозиционер утверждает, что хотел находясь в заключении изучить и понять Коран и Сунну Пророка. "Я приехал сюда месяц назад и привез кучу книг. И заказал кучу книг. Но до сих пор мне не дали ни одной. Потому что все их "надо проверять на экстремизм". Это занимает три месяца." - говорится в посте Навального.

Политик утверждает, что сотрудники колонии намерены проверять на экстремизм каждую книгу, в том числе и Коран. По словам Навального, он уже месяц ведёт диалог о том, чтобы ему предоставили заказанные им книги.

Ранее сообщалось, что администрация колонии угрожает Навальному, который почти две недели держит голодовку, принудительным кормлением. С момента отказа от пищи оппозиционер потерял 8 килограммов веса, а с момента прибытия в колонию в середине марта – 15 килограммов. Сейчас вес Навального составляет 77 килограммов.

  • Алексей Навальный отправлен в колонию решением Симоновского суда Москвы от 2 февраля по делу "Ив Роше". Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
  • Навальный жалуется на здоровье. 31 марта он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача. Врачи в колонии обнаружили у него на МРТ две грыжи. Ранее Навального перевели в тюремную медсанчасть из-за "симптомов острого респираторного заболевания". Политик сообщил через своих адвокатов, что трое из пятнадцати человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали высокую температуру и сильный кашель.
  • Его личный врач, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева и его адвокаты настаивают, что политик не получает адекватной медицинской помощи. ФСИН утверждает, что политику оказывают необходимую помощь.

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