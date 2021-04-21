"Не начал войну – уже хорошо". В Сети подводят итоги послания Путина

21 апреля Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В прошлом послании президент фактически объявил о предстоящем обнулении, и в этот раз от его выступления тоже ждали сенсаций: незадолго до назначенной даты распространились слухи, что речь в нем зайдет то ли о присоединении Беларуси, то ли о наступлении на Украину.

Лев Шлосберг

Никогда ещё Путин и Лукашенко, власти России и Беларуси не были такими прочными вынужденными союзниками. Очень велико искушение воспользоваться этим единством несвободы и сковать её одной цепью.

Татьяна Малкина

Нет даже никаких шуток-малюток про то, что нам скажут сегодня ветераны бункера.

Война или Союзное государство? Или совместить и побольше, побольше?

Страна в кольце врагов, враг не пройдёт? Хотят поставить на колени, покушаются на святое – на детушек наших малых?

Ну что ж, ответим достойно? Согнём в бараний рог? Уберем всех с ноги? Пока не станем драться, но крупным планом покажем справку из пнд (да, невменяемы, а что?)? И Воронеж зачистим показательно.

Спутник шагает по планете. Наша пандемия – самая свободная в мире. Наши танки быстры, ракеты – крылаты. Наши петров и боширов вездесущи.

Арктика наш. Жить теперь будем ещё лучше и ещё веселей...

Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овации.

Екатерина Шульман

21 апреля ожидается такой день, который весело провести разве что под общим наркозом. На обоих мероприятиях, официальном и неофициальном, с высокой степенью вероятности будет явлена беспросветная хтонь. Если по итогам послания границы Российской федерации останутся неизменными, а вечерние гуляния закончатся тем, чем они закачивались 23 и 30 января, уже себя счастливыми почитать должно будет.

Иван Филиппов

Уровень ожиданий от 2021 года: если сейчас президент твоей страны не начнет войну, уже хорошо. Уже счастье.

Начал президент с ковида – и долго благодарил россиян за сплоченность перед лицом пандемии, но не забыл упомянуть, что в этом им помогли духовно-нравственные ценности, о которых на Западе забывают. Путин напомнил, что вирус по-прежнему опасен, и призвал всех прививаться. Многие комментаторы отметили, что маски в зале были хорошо если на каждом втором слушателе.

Александр Коляндр

Показывают без звука зал вельмож в ожидании обращения Путина. Масок мало, половина надеты кое-как. Улыбок нет вообще. Ни одной. Как на панихиде. И у всех синие костюмы одного оттенка. Даже не 50 оттенков синего. Просто униформа какая-то.

Илья Шуманов

Половина бояр, прибывших сегодня очно на (публичное мероприятие) послание президента, забыли дома маски. Кто напишет заявление в полицию по факту нарушения 236 УК РФ [Нарушение санитарно-эпидемиологических правил]?

Путин пожалел матерей, которым приходится выбивать алименты, и вообще много и прочувствованно говорил о проблемах одиноких родителей и о том, как государство намерено их поддерживать.

Татьяна Становая

Послание Путина 2021: размножаться, кормить, лечить.

Президент констатировал, что за время пандемии россияне несколько обеднели, и пообещал, что будет бороться за рост доходов. Насколько именно обеднели граждане, они узнают позже, отметила специальный корреспондент "Дождя" Фарида Рустамова.

Не обошлось и без волнующей президента исторической темы: Путин предложил молодежи вдохновляться победами предков и возмутился содержанием школьных учебников для старших классов – особенно в той части, где речь идет о Второй мировой войне.

Иван Курилла

Как, опять??? Сколько лет уже учебники истории приводят в соответствие, – а они снова Путина возмущают?

Новость о создании президентского фонда культурных инициатив порадовала провластных деятелей культуры.

Захар Прилепин

Слово "культура" в первой половине послания прозвучало прям много раз. Хорошо. Много про молодых родителей и детей. Очень хорошо.

И отдельно, от себя, сказал про "сталинградскую битву", которую в новейших идиотских учебниках периодически забывают.

Имя Сталина контрабандой прорывается.

Тему экологии Путин в своих посланиях раньше не затрагивал – комментаторы, в том числе прокремлевские, отмечают, что на этот раз ей было придано большое значение, и явно неспроста.

Алексей Чеснаков

Сигнал. Тема проекта государственного значения в сфере климата особенно актуальна в преддверии завтрашнего климатического саммита.

Евгений Минченко

Путин задал курс на опережение Запада в теме борьбы с климатом и снижения углеродного следа.

Впрочем, у некоторых комментаторов "зеленые" инициативы Путина вызвали скепсис.

НЕБОЖЕНА

Путин: Нельзя вновь допустить возникновения экологических катастроф как в Норильске.

Ну тогда придётся отнять "Норильский никель" у Потанина.

Регионам были обещаны льготные кредиты на инфраструктурные проекты и реструктуризация долгов.

Говоря о поддержке бизнеса, президент упомянул о поощрении бизнесменов, которые не выводят доходы за рубеж, а вкладывают их в развитие проектов на территории страны.

Аббас Галлямов

Теоретически это послание могло и не привести к росту оттока капитала, однако официально провозглашённый интерес властей к дивидендам не может не закончиться тем, чтобы предприниматели в очередной раз не задумались: "А стоит ли связываться с государством, которое считает для себя правильным определять, какой способ потратить дивиденды правильный, а какой – неправильный".

Отдельное внимание Путин уделил развитию внутреннего туризма, упомянув в связи с этим и курорты Крыма.

Иван Яковина

Путин час раздает деньги. Пока все очень скучно и предсказуемо.

Но он пообещал, что в конце выскажется по международным вопросам. Вот этого и ждем.

Там вся гадость будет.

Параллельно с выступлением президента шли задержания тех, кто вышел на акции в поддержку Навального, и соратников оппозиционера.

Под конец выступления президент наконец заговорил о международной политике – и действительно, как ожидалось, упомянул Беларусь, заявив, что Запад попытался организовать там государственный переворот и убить Лукашенко.

Глеб Морев

То есть теперь наш геополитический манёвр строится на аресте филолога-заговорщика Федуты.

Какой стыд. Жалкие клоуны.

Посетовал президент и на то, что Запад в последнее время то и дело вводит в отношении российских властей санкции. В этом месте началась традиционная для Путина импровизация: он сказал, что Россию "цепляют то тут, то там" и сравнил происходящее со сценой то ли из повести Киплинга, то ли, скорее, из советского мультфильма "Маугли" – "Мелкие Табаки крутятся вокруг Шерхана и подвывают". Комментаторы заспорили о том, кого Путин имел в виду.

Если под путинским "Шерханом" подразумевалась Россия, это сомнительная аналогия, отмечают оппозиционные политологи.

Иван Курилла

"Киплинг описывает Шерхана как кровожадного тигра, которого боялись почти все обитатели джунглей. Так, в рассказе «Как приходит страх» Шерхан охотится и убивает человека просто ради азарта."

Аббас Галлямов

"Киплинг – великий писатель", – заявил Шерхан, зачитывая своё очередное послание в кругу окруживших его и восторженно аплодирующих Табаки.

Виктор Шендерович

По поводу России – Шерхана...

Видимо, знакомство Путина с мировой литературой началось прямо со "Щита и меча" и им же закончилось. По крайней мере, с Киплингом у него явно не сложилось.

Может быть, именно поэтому сегодняшняя метафора оказалась неожиданно точной.

Дело в том, что Шерхан – людоед.

Правда, никаких гиен вокруг него не было, а был шакал, но этот как раз из числа союзников. А пострадал Шерхан в конце сюжета как раз от человека – чуток подросшего и хорошо вооружившегося. Этот представитель мирового сообщества и отхлестал старого людоеда по мордасам, к большому удовольствию всех джунглей.

Это было краткое содержание старой, старой сказки.

Сомнения охватили поначалу и провластных комментаторов. Споры на лоялистском ТВ пересказывает телекритик Анна Качкаева:

Час обещаний закончился. И в студии Первого тема "холодной войны" на разогреве перед посланием сменилась старым советским мотивом: "все во имя человека, все для благо человека". После чего начали гадать, кто "мы" в путинской отсылке к Киплингу. В Манеже полагают, что Шерхан – это американцы, в останкинской студии мнения разошлись. "Наш Шерхан" , – полагает ведущий. "Нет, мы скорее, Акелла", – уточняет эксперт. Вступили на опасный путь фразеологизмов и переноса метафор.

Но вскоре возобладало мнение, что Путин все же не стал бы сравнивать Россию с тигром-людоедом.

Захар Прилепин

Надо было сказать вокруг России, как вокруг Маугли. Шерхан – США.

Сергей Марков

Путин. Послание. Главный мем конечно это сравнение США с Шерханом. А остальных нападающих на Россию с шакалами. Кстати Киплинг крутой империалист и имперец и сторонник жёсткой силы и его ненавидят все левые гипер либералы, которые правят в западных столицах сейчас. Шакалы то уже почти стали думать, что шакалы это хорошо.

Путин и раньше цитировал Киплинга, называя оппозиционеров "бандерлогами".

Сергей Шмидт

Вопросов два.

Где поставят памятник Киплингу? Может, на Лубянке?

Сколько часов под Киплинга будет отведено в школьной программе?

Варвара Турова

Я просто хочу сказать, что Киплинг – действительно великий писатель. Вне зависимости от того, кто его таковым считает и называет. Спасибо за внимание.

"Мы не хотим сжигать мосты, но если кто-то хочет сжигать мосты, должен знать, что ответ России будет быстрым, асимметричным и жестким", – заявил в завершение Путин.

Федор Крашенинников

Мы не хотим сжигать мосты!

Мы хотим взрывать склады!

Организаторы провокаций, по словам президента, "пожалеют так, как давно не жалели", потому что вооруженные силы страны постоянно совершенствуются.

Многих заставила вздрогнуть оговорка: президент сказал, что будет укреплять отношения с союзниками по Варшавскому договору (навязанный Советским Союзом Восточной Европе Варшавский пакт), имея в виду договор о коллективной безопасности – но тут же поправился.

Николай Руденский

Путин: "...укрепляем отношения с союзниками по организации Варшавского..."

Видимо, в голове у 68-летнего Владимира Владимировича всплыло что-то про не существующий уже лет тридцать Варшавский договор, но он в последний момент сообразил и поправился. Да, старость не радость.

Глеб Павловский

про Варшавский договор это он к месту. Бодрит

Комментаторы, ожидавшие от Путина резких движений, не скрывают облегчения.

Екатерина Шульман

Ладно, могло быть хуже. Дети, алименты, автобусы, газ, Киплинг.

Дмитрий Гудков

Детям – мороженое, бабе – цветы, Киплинг – великий писатель, войны пока не будет.

Вы прослушали краткое содержание путинского послания.

Александр Коляндр

добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!

Анатолий Несмиян

Если бы послание Путина руководствовалось известной мудростью "Сокращай свою речь до смысла", то мы бы прослушали это эпохальное выступление в виде гробовой тишины.

Но где мудрость, а где Путин. Поэтому был привычный набор "бла-бла-бла" исключительно в будущем неопределенном времени русского языка и перманентные "кхе-кхе-кхе" медицинского характера.

Никаких страшилок про войну, присоединения-аннексию и прочие грозные шевеления атрофировавшейся мускулатурой не случилось. Эти ребята хорошо знают, когда лаять из-за забора, а когда поджимать хвост.

Обещания про раздачу невиданных благ не впечатляют. Либо у них где-то лежит заначка неимоверного размера, либо они будут меньше воровать. Что, согласимся, фантастика. И то, и другое.

Теперь пора выводить из стазиса вечерних М, чтобы они разъяснили населению, как ему (населению) попёрло...

Светлана Чунихина

Итого:

нельзя принимать российскую доброжелательность за безразличие

– нельзя обижать Лукашенко и Януковича

– нельзя устраивать провокации

– нельзя переходить красные линии, которые мы сами не знаем где проходят

а то пожалеете!

В. Путин

Федор Крашенинников

– Сегодня дано много поручений в области демагогии!

– Может, демографии?

– Нет.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский призывает повременить с выводами: не исключено, что готовится очередная "многоходовка".

Вполне вероятно, что дело идет к размещению в Беларуси российских войск, прогнозирует политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач:

Слабо верится в то, что Лукашенко согласится отказаться от юридического суверенитета своей страны, а вот военно-стратегического у него уже все равно нет.

Наоборот, закрепление российского контроля над Беларусью убережет Лукашенко от возможного уголовного преследования после отхода от власти. Россияне своих диктаторов не судят, они им гарантируют пенсию.

Публичной мотивацией таких действий может быть желание "сдержать экспансию НАТО и Украины". То есть от страха.

Россия всегда нападает первой именно от страха. Скоро увидим.