ПЕН-клуб выступил в поддержку Алексея Навального

Международная правозащитная организация ПЕН-клуб, объединяющая писателей, поэтов и журналистов, выпустила заявление в поддержку политика Алексея Навального. Организация присоединилась к заявлению, которое ранее сделали объединения Ассоциация "Свободное слово", "ПЭН-Москва" и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб. Авторы заявления потребовали "прекратить политическое преследование Алексея Навального под надуманными и неадекватными предлогами" и освободить его из колонии.

Представители ПЕН-клуба считают, что на гражданское общество в России оказывают "беспрецедентное давление в политических целях". "Объявлена война не Навальному, а всему гражданскому обществу России. В действиях силовых структур читается нескрываемая жажда устрашения всех, кто осмеливается критиковать существующие порядки. Возвращается моральная атмосфера худших времён в истории нашего Отечества. Мы требуем защиты человека и защиты достоинства страны, которую унижают и позорят подобные действия", – говорится в сообщении.

21 апреля независимые эксперты управления комиссара ООН по правам человека призвали к "медицинской эвакуации" российского оппозиционера Алексея Навального по состоянию здоровья. В заявлении спецдокладчика ООН по вопросам физического и умственного здоровья Тлаленги Мофокенг и троих привлечённых экспертов говорится:

жизнь Навального находится в серьёзной опасности;

Навальный содержится в условиях, которые "могут быть приравнены к пытке или жестокому, антигуманному и унизительному обращению" в заведении, не соответствующем международным стандартам;

авторы опасаются, что недавнее заключение Навального в сочетании с отравлением "Новичком" в 2020 году "является свидетельством плана намеренной мести за его критику российских властей и грубым нарушением его прав";

согласно постановлениям ЕСПЧ, для ареста, суда и заключения Навального нет законных оснований.

Докладчик призывает российские власти допустить к Навальному врачей по выбору и "предоставить ему возможность медицинской эвакуации за рубеж, как это было сделано в августе 2020 года". "Подчёркиваем, что за жизнь и здоровье Навального в заключении отвечают власти России", – говорится в докладе.