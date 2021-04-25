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Археология. Будущее

ЗАСТОЙ 2.0. Эфир в 18:05

Как избежать грядущего кризиса? Обсуждают экономисты Сергей Гуриев и Борис Грозовский

Российская экономика более 10 лет находится с стагнации, средние темпы роста – менее 1% в год. Понятия "роста" и "модернизации" вообще сняты с повестки дня. Как долго может продолжаться застой, и как избежать грядущей катастрофы?

Участвуют: Борис Грозовский, обозреватель, автор Телеграм-канала EventsAndTexts, и Сергей Гуриев, экономист, профессор университета Sciences Po (Париж). Эфир в 18:05.

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