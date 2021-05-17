Четыре комитета Госдумы дали положительное заключение на законопроект о запрете публичного отождествления роли СССР и Германии во Второй мировой войне, пишет "Коммерсантъ". Депутаты отмечают, что поправки развивают новое положение Конституции о защите исторической правды, а также позволят эффективно отстаивать на международной арене "правду о войне".

Законопроект внесли 5 мая глава комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков. Они предложили запретить отождествлять в публичных выступлениях, СМИ и интернете "цели, решения и действия" советских руководителей и военных с "целями, решениями и действиями" нацистов, "которые были установлены приговором Международного военного трибунала". Также нельзя будет отрицать и "решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы".

К разработке законопроекта Ямпольскую подтолкнули две книги популярного американского блогера Марка Мэнсона вышедшие в России. "На долю поляков выпало немало бедствий: изнасилования и убийства, сначала нацистами, затем советскими солдатами",— привела она одну из оскорбивших ее цитат.

Комитет по законодательству в своем заключении отмечает, что законопроект развивает новые положения Конституции: статья 67.1 гласит, что Россия "чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды", а "умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается";

комитет по информационной политике указывает, что сейчас "в СМИ, в том числе российских, имеются недопустимые факты распространения сообщений и высказываний" об отождествлении СССР и нацистской Германии, однако конкретных примеров не приводит;

международный комитет считает, что принятие законопроекта позволит "эффективно отстаивать на международной арене, включая площадки международных и межпарламентских организаций, правду о Великой Отечественной войне во всей ее полноте";

комитет по культуре в отзыве ссылается на речь Владимира Путина 9 мая о "сборищах недобитых карателей".

Власть провозглашает монополию на историческую правду и запрещает любые публичные дискуссии по спорным вопросам 1930–1940 годов — например, критику действий НКВД, полагает старший партнер проекта "Агоры" "Сетевые свободы" Станислав Селезнев. Он напоминает, что архивные документы о деятельности КПСС частично засекречены, и опасается, что вкупе с новой нормой Конституции о защите исторической правды эти поправки приведут к преследованию за рассуждения.