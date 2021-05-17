Глава СК назвал состав участников акции 21 апреля в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что "костяк участников" акции протеста 21 апреля в Санкт-Петербурге состоял из безработных, приезжих из других регионов и школьников. Такое заявление он сделал на юридическом форуме, сообщает "РИА Новости".

По словам Бастрыкина, из регионов приехали "довольно зрелые люди, чаще всего неудавшиеся бизнесмены, они агрессивно настроены". Также глава Следственного комитета отметил, что на акциях протеста стало меньше студентов. По его оценке, на митинги приходят в основном 14-15-летние школьники, которые, как он выразился "мало что понимают в происходящих событиях, им нужна "движуха".

"Что касается протестных настроений, то я в этом плане оптимист: примерно к 25-26 годам революционно настроенная молодежь куда-то девается", - добавил Бастрыкин.