Чеченцу Магомеду Гадаеву запретили возвращаться во Францию

Госсовет Франции отказал уроженцу Чечни Магомеду Гадаеву, депортированному в Россию в начале апреля, в возвращении в город Лимож в департаменте Верхняя Вена на юго-западе страны. Французские власти подозревают его в связях с исламистким движением, хотя адвокаты утверждают, что на родине ему угрожает опасность.

Как утверждает Госсовет - высшая судебная инстанция Франции по административным делам - риски для Гадаева в России не установлены. Защита уроженца Чечни апеллирует к отчету Французского ведомства по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA): в нем отмечается, что опасения Гадаева "нельзя всерьез подвергнуть сомнению".

Адвокаты обратились в Европейский суд по правам человека. Один из защитников, Арие Алими, ранее направил жалобу на министра внутренних дел Франции, префектов Парижа и Верхней Вены "за то, что они подвергли опасности жизнь другого человека".