Чеченцу Магомеду Гадаеву запретили возвращаться во Францию

Госсовет Франции отказал уроженцу Чечни Магомеду Гадаеву, депортированному в Россию в начале апреля, в возвращении в город Лимож в департаменте Верхняя Вена на юго-западе страны. Французские власти подозревают его в связях с исламистким движением, хотя адвокаты утверждают, что на родине ему угрожает опасность.
Как утверждает Госсовет - высшая судебная инстанция Франции по административным делам - риски для Гадаева в России не установлены. Защита уроженца Чечни апеллирует к отчету Французского ведомства по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA): в нем отмечается, что опасения Гадаева "нельзя всерьез подвергнуть сомнению".
Адвокаты обратились в Европейский суд по правам человека. Один из защитников, Арие Алими, ранее направил жалобу на министра внутренних дел Франции, префектов Парижа и Верхней Вены "за то, что они подвергли опасности жизнь другого человека".
- Магомеда Гадаева депортировали из Франции 9 апреля. Перед высылкой, находясь в депортационной тюрьме, он порезал себе живот в знак протеста против решения о высылке.
- Уже в России беженца сначала несколько часов удерживали сотрудники ФСБ на территории аэропорта "Шереметьево". Затем Гадаев уехал в Новый Уренгой, куда за ним прибыли сотрудники чеченской полиции и забрали его в Чечню. Там на него возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия.
- В последний раз близкие видели Гадева 22 апреля. В тот день ему позволили увидеться с матерью и поговорить с ней. После этого мужчину увезли в неизвестном направлении, сообщив о переводе в другое СИЗО.
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