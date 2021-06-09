Любовь, множественное число. Эфир в 18:05

Госдума предлагает запретить в России «пропаганду бисексуальности и полиамории». Между тем полиамория – наличие нескольких интимных партнеров при согласии всех сторон – это заметный тренд современной жизни, который меняет институт любви и брака. Является ли человек по природе своей моногамным? И делает ли полиамория людей счастливее?

Участвуют: Владислав Земенков, культуролог, преподаватель Свободного университета, и Маша Халеви, психотерапевт, семейный консультант, автор книги «Полиамория. Свобода выбирать».

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