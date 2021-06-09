Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология

Любовь, множественное число. Эфир в 18:05

Культуролог Владислав Земенков и психотерапевт Маша Халеви – о том, как устроена полиамория

Госдума предлагает запретить в России «пропаганду бисексуальности и полиамории». Между тем полиамория – наличие нескольких интимных партнеров при согласии всех сторон – это заметный тренд современной жизни, который меняет институт любви и брака. Является ли человек по природе своей моногамным? И делает ли полиамория людей счастливее?

Участвуют: Владислав Земенков, культуролог, преподаватель Свободного университета, и Маша Халеви, психотерапевт, семейный консультант, автор книги «Полиамория. Свобода выбирать».

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG