В постановлении о уголовном деле Сафронова нет упоминаний "Роскосмоса"

В постановлении о привлечении к уголовному делу бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова не упоминается о претензиях к его работе в "Роскосмосе". Ранее о том, что следствие подозревает Сафронова в сотрудничестве с разведкой в государственной корпорации, дважды заявил Владимир Путин.

Текст постановления опубликован 22 декабря газетой "Ведомости" и изданием The Bell. В документе утверждается, что Сафронов подозревается в передаче чешской разведке данных о военном сотрудничестве России со странами Африки и деятельности на Ближнем Востоке в 2017 году. Завербован он был, по утверждению следствия, в 2012-м.

В это время он работал в газете "Коммерсант". После этого он перешёл в "Ведомости" и сотрудничал с русской версией журнала Forbes. В "Роскосмосе" Сафронов работает только с мая 2020 года, задержан и арестован он был в июле.

О претензиях следствия к работе Сафронова в "Роскосмосе" дважды заявлял президент России Владимир Путин. В первый раз он сказал об этом на встрече с членами президентского Совета по правам человека, во второй – на итоговой пресс-конференции 17 декабря.

Президент оба раза подчёркивал, что уголовное преследование Сафронова не имеет отношения к его журналистской работе. В первый раз ошибку Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил тем, что президент оговорился. Во второй – что Путин оперирует данными, которые ему предоставило следствие. Песков пообещал, что Кремль ознакомится с позицией защиты.

Имеет ли уголовное преследование Сафронова отношение к его работе журналистом?

Сафронов подозревается в государственной измене, по предъявленной статье ему грозит до 20 лет заключения. Власти неоднократно заявляли, что его преследование не связано с журналистской работой. Однако в августе адвокаты сообщали, что ФСБ предлагало ему сделку, предполагающую раскрытие его журналистских источников.

Сам Сафронов отвергает обвинение и настаивает, что его преследуют за его журналистскую деятельность. Он – автор ряда резонансных публикаций. В том числе – о пожаре на атомной подводной лодке "Лошарик" (Cафронов первым подтвердил, что речь идёт именно о сверхсекретной лодке, и первым назвал возможную причину катастрофы, впоследствии она подтвердилась), о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35 (после неё госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов), о вручении замглавы администрации президента России звания Героя России (после неё свой пост покинул главный редактор "Коммерсанта") и о возможном приходе главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина на пост главы Совета Федерации (после этой статьи он был уволен из "Коммерсанта", и весь отдел политики уволился вслед за ним).

Открытое письмо в его поддержку подписали 687 сотрудников СМИ, как независимых, так и государственных.