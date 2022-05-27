Какой режим построен в России?

Американский историк Тимоти Снайдер в статье в «Нью Йорк таймс» охарактеризовал утвердившуюся в России систему власти как фашистскую: "Россия соответствует большинству критериев, относительно которых исследователи склонны соглашаться. В ней существует культ одного конкретного лидера — Владимира Путина. В России присутствует культ мертвых, выстроенный вокруг Второй мировой. У нее есть миф об оставшемся в прошлом золотом веке имперского величия, которое необходимо восстановить посредством целительного насилия, а именно — кровавой войны в Украине".

Прав ли известный ученый, или это нечто совсем иное? Какой строй возник в России в период правления Владимира Путина? Диктатура, фашизм, автократия? Как шла эволюция системы? На кого она опирается? Обсуждают профессор Ратгерского университета (США), социолог Сергей Ерофеев, политолог Александр Кынев.

Видео эфир в 19:05 27 мая