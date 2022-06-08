Синдром Макрона

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Эмманюэль Макрон

Готов ли Запад сдать Путину Украину? Обсуждают: Андрис Спрудс, Иван Преображенский и Александр Морозов

По мере того, как война в Украине переходит в затяжную фазу, на Западе звучит все больше голосов, готовых "сдать" Путину Украину в обмен на перемирие и поставки российского газа, нефти и зерна. Похоже ли это на политику "умиротворения" Гитлера накануне Второй Мировой? Возможен ли раскол Евросоюза по поводу войны в Украине?

Участвуют: Андрис Спрудс, председатель совета Латвийского института внешней политики, профессор Рижского университета Страдыня, а также политологи Александр Морозов и Иван Преображенский.

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