Безумный ДАМ

Дмитрий Анатольевич Медведев впал в совсем уже неадекватное его высокой должности (зам. пред. Совбеза) состояние. Грозится уничтожить "ублюдков и выродков", под которыми он понимает коллективный Запад, если вообще понимает, что пишет. Какая муха его стала регулярно кусать? Какую роль тут играют слухи о проблемах в США его сына Ильи? Безумие – это, видимо, что-то заразное, если судить по все новым и новым сообщениям из следственных органов РФ, которые в розыск стали объявлять не только политиков, вроде Владимира Милова, но даже писателей, вроде Дмитрия Глуховского. Об этом – Дмитрий Гудков, Денис Камалягин, Леонид Гозман и Нина Беляева. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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