Украинская экономика: задача на будущее. Эфир в 20:30

Россия пытается уничтожить украинскую критическую инфраструктуру и экономику. Какие решения нужно принимать? Восстанавливать или переформатировать украинскую экономику? Что может сделать Запад с точки зрения экономической помощи Украине? Собеседник Виталия Портникова – Олег Устенко, советник президента Украины, член наблюдательного совета Международного Фонда Блейзера. Эфир в 20:30.



