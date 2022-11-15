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Украинская экономика: задача на будущее. Эфир в 20:30

Восстанавливать или переформатировать? Об этом – советник президента Украины Олег Устенко

Россия пытается уничтожить украинскую критическую инфраструктуру и экономику. Какие решения нужно принимать? Восстанавливать или переформатировать украинскую экономику? Что может сделать Запад с точки зрения экономической помощи Украине? Собеседник Виталия Портникова Олег Устенко, советник президента Украины, член наблюдательного совета Международного Фонда Блейзера. Эфир в 20:30.

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