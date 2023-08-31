В Мытищах хоронят командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина

В подмосковных Мытищах сегодня хоронят командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина. Кладбище оцеплено военной полицией по просьбе семьи Уткина, которая попросила провести церемонию без прессы.

Уткин погиб 23 августа в результате крушения в Тверской области частного самолёта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Жертвами авиакатастрофы стали все десять человек, находившиеся на борту. Евгений Пригожин был похоронен 29 августа на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге.

53-летний Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер" до ЧВК служил офицером спецназа ГРУ, где имел звание подполковника. Уткин – четырежды кавалер ордена Мужества. Он фотографировался на приеме в Кремле вместе с президентом Владимиром Путиным.

В 2017 году в интернете было опубликовано видео с жестоким убийством сирийского военного. Его избили, отрезали ему голову, отрубили руки лопатой, облили бензином и сожгли. Бывший командир разведывательной роты "ЧВК Вагнера" Марат Габидуллин опубликовал мемуары, в которых утверждал, что к убийству и пыткам призывал сам "Вагнер" – командир ЧВК Дмитрий Уткин, с целью устрашения других потенциальных дезертиров.