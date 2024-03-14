У России два пути

Жители Белгородской и Курской областей голосуют под обстрелами. Власти делают вид, что война до сих пор не пришла в Россию. Депутаты в Госдуме активно агитируют за Путина, а глава ЦИК Элла Памфилова называет день тишины бессмысленным, поэтому за день до старта президентских выборов на федеральных каналах главный кандидат зовет голосовать. Московская прокуратура называет "Полдень против Путина" экстремистским. Сюрреалистичность происходящего в России обсуждаем с политологом Иваном Преображенским и политиком Михаилом Лобановым. Ведущий - Иван Воронин.