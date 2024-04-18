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Путин не президент России

Владимир Путин
Владимир Путин

Правосудие все ближе: Путин - военный преступник, а патриарх Кирилл - его пособник

ПАСЕ не признала легитимность Владимира Путина и прямо обвинила его в убийстве Алексея Навального. Парламентская ассамблея Совета Европы выпустила резолюцию. В принятом документе сказано, что российское государство преследовало и убило Навального. Режим Владимира Путина придерживается идеологии «Русского мира», но Кремль превратил её в инструмент разжигания войны. Русская православная церковь - это идеологическое продолжение режима, говорят в ПАСЕ. Богослов Андрей Кураев считает, что это на руку патриарху Кириллу. Ждет ли Путина судьба Лукашенко - в прямом эфире обсуждаем с юристом Глебом Богушем и политиком Олегом Степановым. Ведущий - Иван Воронин.

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