Путин не президент России

ПАСЕ не признала легитимность Владимира Путина и прямо обвинила его в убийстве Алексея Навального. Парламентская ассамблея Совета Европы выпустила резолюцию. В принятом документе сказано, что российское государство преследовало и убило Навального. Режим Владимира Путина придерживается идеологии «Русского мира», но Кремль превратил её в инструмент разжигания войны. Русская православная церковь - это идеологическое продолжение режима, говорят в ПАСЕ. Богослов Андрей Кураев считает, что это на руку патриарху Кириллу. Ждет ли Путина судьба Лукашенко - в прямом эфире обсуждаем с юристом Глебом Богушем и политиком Олегом Степановым. Ведущий - Иван Воронин.