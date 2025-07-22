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Машины горят. Поезда стоят. Самолеты не летят. Россия опомнится?

Машины горят. Поезда стоят. Самолеты не летят. Россия опомнится?
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Машины горят. Поезда стоят. Самолеты не летят. Россия опомнится?

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Один молодой парень преподавал школьникам ОБЖ. Учил, как им жить безопасно. Осенью 2022-го его мобилизовали. В июле 2025-го он погиб в зоне СВО. До этого успел повидать самого Путина - участвовал в путинском проекте "Россия страна возможностей". Эта страна дала ему возможность умереть молодым.

Один молодой парень преподавал школьникам ОБЖ. Учил, как им жить безопасно. Между прочим получил кучу премий. Например "лучший учитель года". Осенью 2022-го его мобилизовали. В июле 2025-го он погиб в зоне СВО. До этого успел повидать самого Путина. Потому что участвовал в путинском проекте "Россия страна возможностей". Эта страна дала ему возможность умереть молодым. Люди - поймут что война это плохо, только когда им самим станет плохо? Или того хуже, когда их не станет. Но тогда они уже точно ничего не поймут. В гостях у Повестки философ Юлия Синеокая и писатель Иван Толстой.

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