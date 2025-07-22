Один молодой парень преподавал школьникам ОБЖ. Учил, как им жить безопасно. Между прочим получил кучу премий. Например "лучший учитель года". Осенью 2022-го его мобилизовали. В июле 2025-го он погиб в зоне СВО. До этого успел повидать самого Путина. Потому что участвовал в путинском проекте "Россия страна возможностей". Эта страна дала ему возможность умереть молодым. Люди - поймут что война это плохо, только когда им самим станет плохо? Или того хуже, когда их не станет. Но тогда они уже точно ничего не поймут. В гостях у Повестки философ Юлия Синеокая и писатель Иван Толстой.
Машины горят. Поезда стоят. Самолеты не летят. Россия опомнится?
Один молодой парень преподавал школьникам ОБЖ. Учил, как им жить безопасно. Осенью 2022-го его мобилизовали. В июле 2025-го он погиб в зоне СВО. До этого успел повидать самого Путина - участвовал в путинском проекте "Россия страна возможностей". Эта страна дала ему возможность умереть молодым.
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