Машины горят. Поезда стоят. Самолеты не летят. Россия опомнится?

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Один молодой парень преподавал школьникам ОБЖ. Учил, как им жить безопасно. Между прочим получил кучу премий. Например "лучший учитель года". Осенью 2022-го его мобилизовали. В июле 2025-го он погиб в зоне СВО. До этого успел повидать самого Путина. Потому что участвовал в путинском проекте "Россия страна возможностей". Эта страна дала ему возможность умереть молодым. Люди - поймут что война это плохо, только когда им самим станет плохо? Или того хуже, когда их не станет. Но тогда они уже точно ничего не поймут. В гостях у Повестки философ Юлия Синеокая и писатель Иван Толстой.