"Дирижер Путина" нацелился на Испанию

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Валерия Гергиева "дирижером Путина" называет испанская пресса. Не успел рассосаться один скандал, с его итальянскими гастролями (в Италии ему отказано), как замаячил новый. С испанскими. Он собирается сначала в Барселону, потом еще по шести городам Испании, и опять дебаты вокруг его персоны. Пускать-не пускать. В Израиле тоже продолжение сюжета. Только что бушевали страсти вокруг приезда в страну Александра Домогарова, неутомимо желающего победы российской армии в войне с Украиной. Но тут ему скорее война помешала другая, ирано-израильская. И вот очередной патриотический гость намечается. Артист Даниил Спиваковский. Тоже из тех, которые "за победу". Вот что с ними со всеми делать? Несть им числа. Отказывают одним - подползают другие. Может уже махнуть рукой на них, забить?

Обсуждают гости Повестки: журналист Виктор Черецкий (Испания) и драматург Артур Соломонов (Израиль).