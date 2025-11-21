Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским"
Обсуждение плана Трампа по Украине; экономическая сторона плана Трампа; российская угроза для Европы; "Мосфильм" и музеи закупают дроны для армии РФ; Израиль ликвидировал лидера Хезболлы; увольнения в ЦАХАЛ офицеров, причастных к провалу 7 октября; ДДТ не дают выступать в России; Наоко на свободе
