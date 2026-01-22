Путин готов платить?

Ссылки для упрощенного доступа

Путин готов дать деньги для Совета мира. Трамп критикует Европу

Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Совету мира один миллиард долларов. Но есть условие. "Даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе Совета мира, учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов", – объявил он.

По словам Путина, оставшиеся средства "можно было бы использовать на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной".

Совет мира создавался для обеспечения плана мирного урегулирования в секторе Газа. Однако наблюдатели, ознакомившиеся с его уставом, констатируют, что полномочия этого органа могут оказаться гораздо шире.

Страны, внесшие миллиард долларов, могут получить постоянное членство в Совете мира, другие будут входить в него в течение ограниченного срока.

Президент США заверил, что Совет не будет конкурентом ООН.

Выступая с речью на Всемирном экономическом форуме, Дональд Трамп раскритиковал политику европейских правительств. Европа "движется в неправильном направлении", считает он. Значительная часть его речи была посвящена Гренландии, также Трамп говорил о необходимости заключить сделку по Украине и о вкладе США в функционирование НАТО.

Итоги форума в Давосе обсудим с политологами Георгием Чижовым и Русланом Айсиным.




