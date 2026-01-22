Путин готов платить?

Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Совету мира один миллиард долларов. Но есть условие. "Даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе Совета мира, учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов", – объявил он.

По словам Путина, оставшиеся средства "можно было бы использовать на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной".

Совет мира создавался для обеспечения плана мирного урегулирования в секторе Газа. Однако наблюдатели, ознакомившиеся с его уставом, констатируют, что полномочия этого органа могут оказаться гораздо шире.

Страны, внесшие миллиард долларов, могут получить постоянное членство в Совете мира, другие будут входить в него в течение ограниченного срока.

Президент США заверил, что Совет не будет конкурентом ООН.

Выступая с речью на Всемирном экономическом форуме, Дональд Трамп раскритиковал политику европейских правительств. Европа "движется в неправильном направлении", считает он. Значительная часть его речи была посвящена Гренландии, также Трамп говорил о необходимости заключить сделку по Украине и о вкладе США в функционирование НАТО.

Итоги форума в Давосе обсудим с политологами Георгием Чижовым и Русланом Айсиным.












