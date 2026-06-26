Налоги на сверхбогатых или сокращение социальных программ? "Популярная Америка" с Константином Сониным
Демократы ведут кампании под лозунгом повышения налогов на сверхбогатых, республиканцы во главе с Дональдом Трампом снижают налоги и стараются ужать социальные программы, забирающие львиную долю бюджета. Может ли Америка быть социальным государством, обсуждают Константин Сонин и Валентин Барышников.
Выпуски
-
26 июня 2026
Конец войны и “наследники” Трампа
-
-
12 июня 2026
Выборы - дело рук избирателя
-
05 июня 2026
Трамп, Нетаньяху и отношение к Израилю в США
-
29 мая 2026
Битва за Сенат. Кандидаты и их шансы
-
22 мая 2026
Популярная Америка