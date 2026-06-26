Polymarket и Kalshi | "Популярная Америка" с Константином Сониным
Несколько лет назад в Америке произошел взрыв рынков предсказаний: площадки Polymarket и Kalshi дают возможность делать ставки на исход событий в реальной жизни - подобно ставкам на спорт, но еще на экономику и политику, войну и мир, культуру и погоду.
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