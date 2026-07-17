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Социализм в Америке или Трамп против коммунизма

Социализм в Америке или Трамп против коммунизма
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Социализм в Америке или Трамп против коммунизма

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Cоциализм, судя по опросам, становится популярнее в Америке, по-крайней мере среди молодежи, левые прогрессисткие политики выигрывают праймериз демократов, а Трамп заговорил об угрозе коммунизма. "Популярная Америка" с Константином Сониным и Валентином Барышниковым.

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