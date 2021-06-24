Адвокат экс‑министра Абызова получил 2,5 года колонии

Никулинский суд Москвы назначил два с половиной года колонии общего режима бывшему адвокату экс-министра открытого правительства Михаила Абызова Александра Вершинину по делу о мошенничестве, передает ТАСС. Также по этому делу осудили предпринимателя Алексея Добрынина, ему назначили три с половиной года колонии.

Адвоката обвиняли в том, что он стал посредником при передаче 300 тысяч долларов от одного человека другому. Защита осужденного утверждала, что он не получил выгоды. Baza писала, что адвокат "якобы пытался "решить" вопрос с возможным уголовным преследованием криминального авторитета Васи Воскреса", временного преемника Шакро Молодого.

В апреле 2020 года Вершинина задержали, позже Пресненский районный суд Москвы отправил его под домашний арест. Вершинин участвовал во многих резонансных уголовных делах: защищал майора полиции Дениса Евсюкова, экс-министров Алексея Улюкаева и Михаила Абызова, криминального авторитета Юрия Пичугина и сотрудника СК Михаила Максименко.