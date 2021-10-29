Адвокат: ФСИН забрала ректора Шанинки из больницы на обследование

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний увезли из больницы на медицинское обследование обвиняемого в хищении ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. Такое распоряжение дал следователь, рассказал "Дождю" адвокат Руслан Кожура. Защите Зуева не предоставили документов, объясняющих эти действия ФСИН. Кожура добавил, что ему стало известно об этом со слов жены Зуева.

21 октября Зуев перенес третью за год операцию, его госпитализировали с подозрением на инфаркт. 29 октября он снова попал в больницу с гипертоническим кризом и находился в приемном отделении, откуда его забрали сотрудники ФСИН.

Адвокат предположил, что Зуева будут обследовать, чтобы выяснить, позволяет ли его состояние находиться под арестом в следственном изоляторе. 9 ноября суд рассмотрит апелляцию прокуратуры на меру пресечения Зуева.

Ранее более 240 представителей российской науки и образования попросили генерального прокурора Игоря Краснова отозвать требование о переводе Сергея Зуева из-под домашнего ареста в СИЗО.

Зуев был задержан 11 октября в больнице, где находился после гипертонического криза и отправлен под домашний арест. 19 октября ему было предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. По версии следствия, его вуз получил от государственного Фонда новых форм развития образования деньги за выполнение работ, но не исполнил контракт. Вину ректор не признаёт.

Уголовное дело против учёного возбуждено в рамках расследования дела против бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Издания The Bell и "Медуза" связали дело с переделом многомиллиардного рынка учебников в России.

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