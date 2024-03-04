Актёру Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение

Актёр Михаил Ефремов, который отбывает срок в колонии из-за ДТП со смертельным исходом, может быть освобождён условно-досрочно. Об этом сообщил ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков. По его словам, ходатайство Ефремова об УДО было одобрено администрацией колонии в Белгородской области, где он несёт наказание.

Окончательное решение о досрочном освобождении Ефремова должен будет вынести суд, его дата пока не известна.

"Думаю, что Михаил Олегович уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь. Если суд решит, что освобождать актера по УДО ещё не своевременно, то всегда можно подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы и переместиться в исправительный центр. И там уже исправляться дальше, работая фактически свободным человеком", - заявил Волков.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов попал в аварию в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель фургона умер в больнице от полученных травм. Как показала экспертиза, актёр сел за руль пьяным. В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии. Позже этот срок был сокращён до семи с половиной лет, поскольку актёр возместил моральный вред родственникам погибшего.

Дело вызвало большой общественный резонанс. Ефремов признал свою вину и раскаялся.