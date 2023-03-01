Александр Лукашенко встретился в Пекине с Си Цзиньпином

Авторитарный Лидер Беларуси Александр Лукашенко встретился в Пекине с главой КПК Си Цзиньпином. В ходе переговоров он выразил поддержку плана мирного урегулирования в Украине, предложенного Китаем. Также Лукашенко предложил Пекину расширять сотрудничество в технологической отрасли.
Си Цзиньпин заявил, что Беларусь и Китай являются стратегическими партнёрами, и этот статус должен наполняться новым содержанием.
Ранее Лукашенко встречался с уходящими со своих постов премьером Госсовета Ли Кэцяном и председателем парламента Ли Чжаньшу. Они тоже говорили об укреплении двусторонних отношений. Лукашенко отметил, что товароборот между странами растёт и достиг 6 миллиардов долларов.
Китай 24 февраля представил план мирного урегулирования ситуации в Украине из 12 пунктов. В их числе - прекращение огня с обеих сторон, мирные переговоры и гарантии суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также отказ от односторонних санкций.
- В отношении войны России в Украине Китай занимает нейтральную позицию. Однако страна не присоединилась к санкциям, наложенных на Россию США, Евросоюзом и многими другими странами. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс в феврале заявил, что у него есть разведданные, согласно которым Китай может планировать поставки оружия России.
- Беларусь - один из немногих союзников России в войне с Украиной. Страна предоставляет российским войскам плацдарм, однако непосредственного участия в боевых действиях белорусская армия не принимает.
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