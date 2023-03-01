Александр Лукашенко встретился в Пекине с Си Цзиньпином

Авторитарный Лидер Беларуси Александр Лукашенко встретился в Пекине с главой КПК Си Цзиньпином. В ходе переговоров он выразил поддержку плана мирного урегулирования в Украине, предложенного Китаем. Также Лукашенко предложил Пекину расширять сотрудничество в технологической отрасли.

Си Цзиньпин заявил, что Беларусь и Китай являются стратегическими партнёрами, и этот статус должен наполняться новым содержанием.

Ранее Лукашенко встречался с уходящими со своих постов премьером Госсовета Ли Кэцяном и председателем парламента Ли Чжаньшу. Они тоже говорили об укреплении двусторонних отношений. Лукашенко отметил, что товароборот между странами растёт и достиг 6 миллиардов долларов.

Китай 24 февраля представил план мирного урегулирования ситуации в Украине из 12 пунктов. В их числе - прекращение огня с обеих сторон, мирные переговоры и гарантии суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также отказ от односторонних санкций.