Анархист Цибуковский, осуждённый за протест против ФСБ, освобождён

Из СИЗО Челябинска освобождён анархист Дмитрий Цибуковский, который в сентябре 2021 года был приговорён к году и девяти месяцам лишения свободы за протестную акцию. В 2018 году Цибуковский и его жена Анастасия Сафонова повесили на заборе местного управления ФСБ растяжку с надписью "ФСБ - главный террорист". Сафонова получила аналогичный срок и освободилась в прошлом декабре.
Освобождение вызвано тем, что сроки Цибуковского и Сафоновой истекли раньше, чем прошла апелляция по их делу, назначенная на 10 февраля. Поэтому же они находились в СИЗО, а не в колонии.
Изначальный приговор суда составлял два с половиной года колонии для Цибуковского и два - для Сафоновой. Однако в ноябре 2021 года вышестоящий суд отменил приговоры и отправил дело на новое рассмотрение, в результате которого сроки были уменьшены. В целом, как отмечает глава правозащитной организации "Агора" адвокат Павел Чиков, начиная с 2018 года пара постоянно находилась то под следствием, то под судом, поскольку дело то прекращали, то возобновляли, то пересматривали. "Судопроизводство длится дольше, чем назначенный тюремный срок," - отметил Чиков.
- По сообщению ОВД-Инфо, акция Цибуковского и Сафоновой с баннером "ФСБ - главный террорист" прошла в поддержку осуждённых по "делу "Сети", которое возбудили в октябре 2017 года. ФСБ обвинила 11 молодых людей в Пензе и Петербурге в том, что те организовали террористическое сообщество "Сеть" с целью свержения власти. Арестованные по делу заявляли о применении к ним пыток. В феврале 2020 года суд в Пензе назначил до 18 лет колонии строгого режима обвиняемым.
- Дмитрий Цибуковский также рассказывал, что дал признательные показания под пытками. Он подал жалобу на пытки в ЕСПЧ.
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