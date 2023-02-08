Анархист Цибуковский, осуждённый за протест против ФСБ, освобождён

Из СИЗО Челябинска освобождён анархист Дмитрий Цибуковский, который в сентябре 2021 года был приговорён к году и девяти месяцам лишения свободы за протестную акцию. В 2018 году Цибуковский и его жена Анастасия Сафонова повесили на заборе местного управления ФСБ растяжку с надписью "ФСБ - главный террорист". Сафонова получила аналогичный срок и освободилась в прошлом декабре.

Освобождение вызвано тем, что сроки Цибуковского и Сафоновой истекли раньше, чем прошла апелляция по их делу, назначенная на 10 февраля. Поэтому же они находились в СИЗО, а не в колонии.

Изначальный приговор суда составлял два с половиной года колонии для Цибуковского и два - для Сафоновой. Однако в ноябре 2021 года вышестоящий суд отменил приговоры и отправил дело на новое рассмотрение, в результате которого сроки были уменьшены. В целом, как отмечает глава правозащитной организации "Агора" адвокат Павел Чиков, начиная с 2018 года пара постоянно находилась то под следствием, то под судом, поскольку дело то прекращали, то возобновляли, то пересматривали. "Судопроизводство длится дольше, чем назначенный тюремный срок," - отметил Чиков.