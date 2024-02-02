Андрею Данилко (Верке Сердючке) пожизненно запретили въезд в ОАЭ

Артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, подтвердил, что власти Объединённых арабских эмиратов пожизненно запретили ему въезд в страну. По его мнению, решение было принято под давлением России.
Ранее ряд украинских СМИ писал о запрете, ссылаясь на неназванные источники. Они утверждали, что власти ОАЭ внесли Данилко в "чёрный список" после того, как на концерте в Дубае в 2022 году он выступил в поддержку Украины, а причиной запрета якобы назвали "разжигание межнациональной розни".
Как говорит сам Данилко, причина запрета не была указана ни в одном документе, к которому у него был доступ. Он считает, что решение запретить ему въезд ОАЭ приняли под давлением или по просьбе России.
"Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов - это делается по указанию русской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично с них смеемся. А между тем песни Сердючки до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России. И они ничего не могут с этим поделать, потому и свирепствуют, прибегают к такой мелкой мести", - сказал Данилко.
- Украинский певец, композитор и комический артист Андрей Данилко получил широкую популярность в сценическом образе Верки Сердючки — простоватой жизнерадостной женщины. Его песни в 2000-х и 2010-х годах завоевали широкую популярность и в Украине, и в России. Народный артист Украины.
- После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Данилко неофициально стал в России персоной нон-грата. Дискотеки, на которых исполнялись песни Сердючки, отменяются, диджеев и аниматоров за них штрафуют, а клубы, где их исполняли, подвергаются полицейским проверкам.