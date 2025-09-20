Axios: Нетаньяху обратился к Трампу из-за милитаризации Синая Египтом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил администрацию президента США Дональда Трампа повлиять на Египет и остановить наращивание его военной мощи на Синайском полуострове. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильские и американские источники.

По данным издания, израильский премьер поднял этот вопрос во время встречи с госсекретарём США Марко Рубио в минувший понедельник. Нетаньяху выразил обеспокоенность действиями Каира, которые, по мнению Израиля, нарушают условия мирного договора 1979 года, гарантом которого выступают США.

Источники Axios утверждают, что Египет активно создаёт военную инфраструктуру с наступательным потенциалом в районах, где по условиям договора могут находиться только лёгкие вооружения. В частности, Каир расширяет взлётно-посадочные полосы для приёма истребителей, а также возводит подземные сооружения неизвестного назначения. Израильская разведка полагает, что речь может идти о ракетных хранилищах.

По словам собеседников издания, обращение к Вашингтону последовало после того, как дипломатические каналы связи с Каиром не дали результата. Ситуацию усугубляет и сокращение числа мониторинговых полётов международных наблюдателей над Синаем.

Власти Египта отвергли претензии. Один из чиновников в беседе с Axios заявил, что обвинения Израиля не соответствуют действительности и Белый дом не поднимал вопрос Синая в диалоге с Каиром.

Мирный договор 1979 года завершил более чем тридцатилетнюю череду войн между Египтом и Израилем, начавшихся после провозглашения еврейского государства в 1948 году. За этот период стороны пережили несколько крупных конфликтов — Суэцкий кризис, Шестидневную войну и войну Судного дня.

Больше новостей Радио Свобода: