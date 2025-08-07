Азербайджан и Армения в Вашингтоне без Кремля

Алиев и Пашинян уже в США. Мирный договор между двумя странами уже реальность. Тут все развивается куда быстрее и конструктивнее, чем в случае Украины и России. Кремль проиграл эту партию. Москва огрызается. Комментируют - главный редактор Minval.az Эмиль Мустафаев и политолог Рубен Меграбян.