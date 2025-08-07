Азербайджан и Армения в Вашингтоне без Кремля
Алиев и Пашинян уже в США. Мирный договор между двумя странами уже реальность. Тут все развивается куда быстрее и конструктивнее, чем в случае Украины и России. Кремль проиграл эту партию. Москва огрызается. Комментируют - главный редактор Minval.az Эмиль Мустафаев и политолог Рубен Меграбян.
Выпуски
-
05 августа 2025
Запад должен ударить первым»
-
31 июля 2025
"Венедиктову нельзя дать уйти красиво"
-
24 июля 2025
"Дирижер Путина" нацелился на Испанию
-
-
17 июля 2025
Кресты и роды без VPN
-
15 июля 2025
Он живой или кажется