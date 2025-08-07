Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Повестка

Азербайджан и Армения в Вашингтоне без Кремля

Азербайджан и Армения в Вашингтоне без Кремля
Embed
Азербайджан и Армения в Вашингтоне без Кремля

No media source currently available

0:00 0:38:36 0:00

Алиев и Пашинян уже в США. Мирный договор между двумя странами уже реальность. Тут все развивается куда быстрее и конструктивнее, чем в случае Украины и России. Кремль проиграл эту партию. Москва огрызается. Комментируют - главный редактор Minval.az Эмиль Мустафаев и политолог Рубен Меграбян.

Выпуски

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
XS
SM
MD
LG