Новая "СВО"?

Расследователи "Досье" получили и опубликовали секретные документы о работе сети агентов российских спецслужб в Казахстане. Цель этих усилий, по данным журналистов, удержать Казахстан и влиятельных граждан страны в орбите Кремля. В том числе, через "семинары", которые проводят при участии ГРУ, где рассказывают о выгодах "дружбы" с Кремлем.

За годы войны в Украине позиции Кремля стали ослабевать в странах бывшего СССР. Как отмечает BBC, вторжение в Украину подорвало позиции Москвы на Кавказе.

На прошлой неделе состоялась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с Дональдом Трампом. Лидеры Азербайджана и Армении предпочли иметь США гарантом и посредником в мирном процессе, а не Россию, которая претендовала на роль единоличного арбитра в конфликте между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв пригрозил Баку новой "СВО". Так он отреагировал на выделение Азербайджаном гуманитарной помощи Украине на сумму два миллиона долларов.

Пропагандист Владимир Соловьёв предсказывает россиянам, что "СВО" в Украине "не последняя", намекая на проблемы с Азербайджаном.

Об отношениях Путина с некогда главными союзниками и партнерами говорим в программе "Лицом к событию" с политологом Димашем Альжановым и журналистом Вадимом Дубновым.



