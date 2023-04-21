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Банк в Грузии предупредил о закрытии счетов при нарушении санкций

Крупнейший банк Грузии TBC предупредил клиентов о закрытии счетов в случае нарушения антироссийских санкций.

"В феврале 2022 года Великобритания, США и ЕС ввели различные санкции против России, ограничивающие определённые операции и сделки в отношении страны, связанных с ней физических и юридических лиц. Санкции включают, помимо прочего, замораживание активов, блокировку, ограничение доступа к финансовым ресурсам, прямые и косвенные запреты на экспорт из США, Великобритании и ЕС в Россию и наоборот", говорится в сообщении банка.

В случае, если банк выявит операцию, нарушающую санкции, он может закрыть счета клиента без предварительного уведомления.

В сообщении банка указывается, что предупреждение касается "импорта/экспорта, связанных с Россией". Однако, что именно это значит, клиентам не разъясняют даже при индивидуальном обращении. О реальных блокировках счетов пока неизвестно.

Блогер Николай Левшиц пишет, что "по предварительной информации из банка", будут выявляться крупные или частые (чаще десяти раз в месяц) переводы из России.

  • В конце 2022 года десятки россиян, а также несколько украинцев и грузин, получили сообщения от другого грузинского банка – Bank of Georgia – о блокировке счетов из-за "внутренней политики банка". Тогда клиентам дали пять рабочих дней на вывод средств со счёта.

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