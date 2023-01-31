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Дороги к свободе

Беларусь: угроза и жертва. Эфир в 20:30

Втянут ли Путин и Лукашенко Беларусь в войну? Об этом – Зенон Позняк и Павел Усов

Каков уровень угрозы Украине со стороны Беларуси? Будет ли участвовать в войне белорусская армия? Как будет развиваться ситуация в самой Беларуси?

Гости Виталия Портникова Зенон Позняк, белорусский политик и общественный деятель, глава Консервативно-христианской партии – БНФ, и Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза. Эфир в 20:30.

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