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Белорусский блогер Эдуард Пальчис приговорён к 13 годам колонии

Эдуард Пальчис

Минский городской суд в пятницу приговорил к 13 годам лишения свободы популярного в Беларуси блогера и публициста Эдуарда Пальчиса.

Его признали виновным по всем пунктам. Блогеру вменяли в вину четыре статьи Уголовного кодекса, включая разжигание социальной вражды, организацию массовых беспорядков, организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, и призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

Дело блогера суд начал рассматривать 6 декабря. Процесс проходил при закрытых дверях, чтобы, как постановили власти, "не допустить распространения экстремистских материалов". Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Эдуарду Пальчису сейчас 31 год. Он автор телеграм-канала Palchys. Его задержали в конце сентября 2020 года. В апреле нынешнего года телеграм-канал был признан экстремистским.

Белорусские правозащитники признали Пальчиса политзаключённым. За время нахождения под стражей у него родилась дочь, которой 16 декабря исполнился год, пишет "Немецкая волна".

Белорусская служба Радио Свобода в публикации о Пальчисе отмечает, что блогер в своё время основал сайт 1863x.com, где писал анонимно под ником "Джон Сильвер". Сайт содержал исторические и политические тексты, часто с резкой критикой российских и белорусских властей. В августе 2016 года Центральный районный суд Минска признал материалы этого сайты экстремистскими. Самого Пальчиса позднее приговорили к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы без содержания в учреждении открытого типа (так называемая "домашней химии").

Впоследствии Эдуард Пальчис неоднократно штрафовался за участие в несанкционированных акциях.

В одной из программ Радио Свобода летом прошлого года Пальчис участвовал в обсуждении, связанном с предстоящими (на тот момент) президентскими выборами в Беларуси 9 августа.

Официальные итоги этих прошлогодних выборов, согласно которым на шестой президентский срок подряд президентом был переизбран Александр Лукашенко, вызвали массовые протесты в стране. Власти жестоко подавляли выступления, десятки тысяч их участников был арестованы, были возбуждены сотни уголовных дел.

Ранее на этой неделе суд в белорусском городе Гомель вынес суровые приговоры пяти оппозиционным активистам и журналисту, внештатному консультанту Белорусской службы Радио Свобода Игорю Лосику. Самый длительный срок получил Сергей Тихановский, муж бывшего кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской, которая решила участвовать в выборах после ареста супруга. Его приговорили к 18 годам лишения свободы, Лосика – к 15 годам колонии усиленного режима. США и Евросоюз резко осудили вердикт. В Вашингтоне решение назвали новым свидетельством того, что власти Беларуси не уважают свои международные обязательства по вопросу о соблюдении прав человека.

Евросоюз и США ввели жёсткие экономические санкции против режима Лукашенко. Западные страны не признают его легитимным главой государства. Сам Лукашенко обвинения в фальсификациях и серьёзных нарушениях прав человека отрицает.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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