Блогера Хованского отправят на психиатрическую экспертизу

Блогера Юрия Хованского, который находится в следственном изоляторе Санкт-Петербурга по делу об оправдании терроризма, отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом РИА Новости сообщил адвокат. По его словам, определение вменяемости – это стандартная практика, но защита не считает её необходимой.

Блогера Юрия Хованского, у которого почти четыре с половиной миллиона подписчиков в YouTube, задержали и арестовали в июне из-за песни, посвящённой теракту во время мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году. Хованский исполнил композицию девять лет назад во время одного из стримов.

После ареста блогер частично признал вину и принёс извинения. По словам Хованского, он "понимает, что его песня отвратительна и не имеет оправдания".

На днях суд продлил до начала января 2022 года арест блогера. Во время заседания Хованский пожаловался на здоровье и отметил, что долго в СИЗО не выживет.