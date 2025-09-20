Bloomberg: ЕС обсуждает меры против поставок нефти по "Дружбе"

Европейский союз рассматривает возможность введения торговых ограничений на оставшиеся каналы импорта российской нефти, включая трубопровод "Дружба". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сейчас через "Дружбу" нефть получают лишь Венгрия и Словакия — последние государства ЕС, продолжающие закупки у России. Эти страны ранее блокировали инициативы Брюсселя, направленные на ужесточение энергетических санкций, заявляя, что полный отказ от российской нефти угрожает их энергетической безопасности.

Потенциальные меры в отношении "Дружбы" не связаны с 19-м пакетом санкций, который в пятницу, 19 сентября, представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В него, в частности, включено предложение ускорить срок отказа от российского сжиженного природного газа. Его импорт в ЕС должен прекратиться к 1 января 2027 года.

Южная ветка нефтепровода "Дружба" проходит по территории Украины. Магистраль регулярно подвергается атакам — в том числе на территории Брянской области. О последнем ударе по нефтепроводу сообщалось в начале сентября.

Будапешт и Братислава критикуют ВСУ за атаки на инфраструктуру "Дружбы". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поставлять поставлять нефть и газ через свою территории при условии, что это не будут российские энергоносители.

"Дружба" была построена в 1960-е годы для поставок нефти из СССР в страны Восточной Европы — Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР.

