"Боль, горе, хаос". Мать мобилизованного россиянина – о войне

24 февраля исполняется два года со дня полномасштабного вторжения России в Украину, возможную длительность которого трудно предсказать даже опытным военным экспертам. К началу февраля "Медиазоне" и русской службе Би-би-си удалось установить имена 45 123 российских военнослужащих, погибших на войне в Украине. Среди них по меньшей мере 6614 – это погибшие с октября 2023 по февраль 2024 года, то есть тогда, когда российские военные наступали на Авдеевку. 8 408 человек – это бывшие заключенные, завербованные на войну в колониях, 5 408 человек – это мобилизованные.

Больше всего похоронок приходит в Свердловскую, Челябинскую и Ростовскую области, а также в Бурятию. Эта республика – один из беднейших российских регионов, журналисты смогли подтвердить имена более 1100 ее жителей, погибших в Украине, но в реальности их может быть гораздо больше.



Эксперты считают, что такое высокое число военных из Бурятии, которые пошли на войну с Украиной, вызвано низким уровнем жизни населения – за чертой бедности, только по официальным данным, находятся почти 20 процентов жителей региона.

Несмотря на это, республиканские власти выделили из своего бюджета свыше двух миллиардов рублей на поддержку участников войны, которая стала источником дохода для многих семей. Подписав контракт, любой мужчина получает гарантированную и высокую по меркам Бурятии выплату. Но что еще важнее для местных – льготную военную ипотеку.

Исследователи считают погибших по информации из открытых источников – сообщениям местных администраций, СМИ и родственников погибших, а также по данным с кладбищ. Реальная цифра потерь, по их мнению, может быть как минимум в два раза выше. Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что с начала войны погибли или были ранены 315 тысяч российских военных. Журналисты считают, что оценка Бернса близка к реальности.

Чиновники их требования игнорируют – никакой ротации в российской армии не планируется

К концу второго года войны в России набирает силу начавшееся после мобилизации движение "Путь домой" – жены и матери мобилизованных, которые воюют без отпусков, требуют у властей вернуть их домой и даже устраивают в своих городах акции протеста. Но чиновники их требования игнорируют – никакой ротации в российской армии не планируется, и на войну отправляют даже после тяжелых ранений и серьезных заболеваний.

Военным подняли денежное довольствие, теперь они получают по 200–210 тысяч рублей в месяц, но даже такими приличными по российским меркам деньгами заманить россиян на войну становится все труднее. В 2024 году власть планирует набрать 400 тысяч контрактников. Но и такой ресурс сейчас иссякает. "Качество" тех, кого можно завербовать, снижается, и это отмечают сами ответственные за набор контрактников чиновники.

План по их набору не выполнялся и ранее, поэтому теперь, по сообщению СМИ, их будут искать среди должников по алиментам. Одна из причин – в России закончились люди, которые шли на войну из патриотических соображений.

Отдельная категория завербованных на войну – это заключенные, которых деньгами заманивала, прежде всего, ЧВК "Вагнер". Помимо жалованья им гарантировалось помилование от Владимира Путина. Стандартный срок действия их контракта – шесть месяцев. После гибели основателя ЧВК Евгения Пригожина вербовкой заключенных занялось и Министерство обороны России.

Помилованные Владимиром Путиным и выжившие на войне в Украине бывшие заключенные тем временем возвращаются домой. Общее их число неизвестно. Но из разных регионов страны поступает информация, что они зачастую возвращаются к криминальной деятельности: разбоям, грабежам, изнасилованиям и убийствам. Однако полиция часто замалчивает и не расследует подобные инциденты: бывших наемников "прикрывает" статус добровольца так называемой "СВО". Если же дело доходит до суда, то приговоры оказываются сравнительно мягкими – по той же причине.

Вот несколько новостей только с начала 2024 года:

В начале февраля в Кемерове суд приговорил к семи годам колонии ранее судимого бывшего наёмника ЧВК "Вагнер" Александра Держалова, признав его виновным в покушении на убийство. В качестве смягчающего обстоятельства суд учёл участие в боевых действиях в Украине и наличие у подсудимого медали "За отвагу". В приговоре говорится, что Держалов освободился из колонии и получил помилование, поехав на фронт добровольцем. В 2021 году Держалов получил четыре года колонии за кражу и грабеж, а всего был судим семь раз: за угрозу убийством, попытку убийства, причинение легкого вреда здоровью, применение насилия в отношении представителя власти, а также кражи и разбой.

В Барнауле по подозрению в убийстве задержан местный житель, ранее принимавший участие в боевых действиях на территории Украины в составе российской ЧВК "Вагнер". Имя задержанного не сообщается, но известно, что он нанёс своей жертве удар ножом в шею и что погибший – 34-летний барнаульский музыкант Артём Башкеев, выступавший под псевдонимом Тёма Алтайский. У Башкеева остались жена и дети.

12 января 2024 года суд в Дальнереченске Приморского края приговорил Максима Волкового, воевавшего в Украине, к семи годам колонии строгого режима по делу об убийстве. Согласно показаниям свидетеля, осужденный, вернувшись с войны, в течение пяти дней до убийства выпивал со знакомыми. В ходе ссоры с одним из участников застолья Волковой не менее пяти раз ударил его табуретом по голове, потом нанёс ещё несколько ударов, в том числе битой, а также дважды ударил ножом в область ягодиц. В итоге пострадавший умер "от обильной кровопотери". При вынесении приговора суд не учитывал судимость Волкового как отягчающее обстоятельство – в марте 2022 года он был осуждён на восемь лет колонии строгого режима по делу об убийстве. При этом судья счёл смягчающим обстоятельством участие Волкового во вторжении в Украину и полученные им государственные награды.



О том, почему россияне больше не хотят на войну, говорит глава проекта "Гражданин и армия" Сергей Кривенко:

Народ не хочет воевать, потому что началась мясорубка

– Народ все видит и не хочет идти воевать, потому что началась мясорубка, начались массовые убийства. Маргинальных людей в России, которые за деньги хотят идти повоевать, оказалось не так много, слава тебе Господи. Патриотизм здесь совершенно не работает. Никто не верит в фашизм на Украине даже среди военнослужащих, но они идут за деньги. Сталкиваются с беспределом, который творится с российской армией на фронте: невнятные командиры, артиллерия бьет по своим, боеприпасы вовремя не подвозят, связи практически нет, то есть, как всегда, бардак. После этого даже у тех, кто верил в фашистов на Украине и хотел против них воевать, в голове проясняется и приходит понимание, что это просто мясорубка, – считает Кривенко.

Понимание того, что происходит в Украине, постепенно приходит и в российские семьи. Движение "Путь домой" неоднородное, большинство, в принципе, ничего не имеют против самой войны, но хотят, чтобы сейчас вместо их близких на нее пошли другие.

Другие женщины более радикальны, и их лозунги носят ярко выраженный антивоенный характер. 27 ноября 2023 года был опубликован их манифест, ставший известным по фразе "Нас на*бали и вас на*ебут". Женщины инициировали петицию против бессрочной мобилизации. Позже в канале появились фотографии стикеров на стёклах автомобилей с надписью "Vерните мужа я Zа#балась".

Ольга и Светлана из Владивостока – активистки движения "Путь домой" из Владивостока. Они регулярно возлагают цветы к Вечному огню . Ольга – мать, а Светлана – жена российского военнослужащего Николая (имена изменены, информация о них есть в редакции. – РС). Ни в каких деньгах государства семья, у которой есть небольшой собственный бизнес, не нуждалась. 36-летнему Николаю позвонили на мобильный, сказали, что на его имя выписана повестка, и он решил пойти в военкомат. Его мобилизовали, отправили на войну, где он получил ранение позвоночника, и сейчас проходит лечение во Владивостоке.

Кроме того, у него серьезная психологическая травма, приступы страха и агрессии, но Николая не комиссовали, в любой момент его могут снова отправить на войну, а женщины этого очень не хотят. У Светланы и Николая – трое сыновей, старшему в этом году исполнилось 18, и новые страхи женщины связаны с тем, что теперь на эту войну могут забрать и ее ребенка:

Мало у кого хватило ума избежать этой мобилизации

– Когда в 2022 году была объявлена мобилизация, у нас Дальний Восток, могу сказать, выгребли очень-очень сильно, и очень много семей от этого пострадало. Такое ощущение, что когда у нас прошла эта волна мобилизации, мы стали слышать, как летают мухи во дворе. Мужчин очень много забрали. Мало у кого хватило ума избежать этой мобилизации. У нас есть вот такое одно право, которого нас пока не лишили, – это право выходить с акцией возложения цветов к Вечному огню. Если мы это можем делать, если нам не запрещают, пока мы имеем право, мы будем это делать, – говорит Светлана.

По словам женщин, местные власти пока реагируют на них спокойно и акции не разгоняют. Но они сейчас и не слишком многочисленны: холодно, к тому же многие жены и матери ропщут, но на улицы выходить боятся. Ирина верит, что власти к ним прислушаются и вернут мобилизованных домой:

Нам эти деньги, которые они платят за СВО, не нужны

– Почему я должна выходить? Потому что это трагедия! Вот сейчас эта трагедия коснулась нас, потом может коснуться другой семьи. Чтобы не было больше груза 200. До этого мы все хорошо работали. У нас семейный бизнес. Так что мы не шикарно жили, но не бедствовали, не нуждались. У меня у сына дом хороший, у нас с мужем дом хороший, автомобили. Нам эти деньги, которые они платят за "СВО", лично нам они не нужны, понимаете. Мне верните сына, и у нас все будет хорошо. Мы и так до этого никогда ни о чем не просили государство, – говорит мать Николая Ольга.

Жена и мать Николая жалеют, что не отговорили Николая от добровольного похода в военкомат – из Украины к ним вернулся совершенно другой человек, рассказывает Светлана:

Дальнейшая его судьба нам непонятна

– В данный момент, после полученных травм позвоночника на линии соприкосновения, он находится на реабилитации здесь у нас, в Приморье. Плюс у него очень сильная психологическая травма, он кричит ночами, он пропадает, теряется во времени. Он может не понять, как он ушел в какое-то другое место и там очутился, у него провалы в памяти после контузии. У него начались приступы агрессии. В госпитале огромные очереди, к врачу прорваться практически невозможно. Мы прорвались туда, и мужа отправили на психологическую реабилитацию. Но, как оказалось, психологическую помощь он получить не может, так как у нас нет психологов. Вот ему лечат позвоночник, но проблема с головой никуда не ушла. Но его при этом не демобилизовали. Мы все еще пытаемся сделать так, чтобы его демобилизовали, потому что те тесты, которые он проходил у психиатра, к сожалению, они ужасны. И дальнейшая его судьба нам непонятна. Ясно, что сейчас все за него должны решать мы, – говорит жена.

В планах женщин, которые потратили много собственных денег на лечение и реабилитацию Николая – добиваться его демобилизации и продолжать ходить на мирные акции "Путь домой". На вопрос – как она относится к войне с Украиной – Ольга отвечает так:

Лично для меня это трагедия

– Когда это все началось, 24 февраля 2022 года, я сразу плакала. И я плачу до сих пор. Во-первых, у меня бабушка и мама с Украины приехали сюда, на Дальний Восток. Я, конечно, родилась уже на Дальнем Востоке. У нас там до сих пор родственники. Для меня "СВО" – это психологическая травма. Я плачу до сих пор. Да, многие люди, конечно, это все поддерживают. А лично я против всего этого и хочу, чтобы быстрее настал мир. Что это принесло стране за два года? Боль, горе, хаос, разруху, слезы, несчастья. Я не знаю, какие еще слова можно подобрать. Лично для меня это трагедия.

Психолог Кира Меркун полагает, что чем дольше будет длиться война, тем больше женщин будут присоединяться к движению "Путь домой":

У многих женщин пришло осознание, что муж дороже любых денег

– Если только на начало февраля насчитали 43 тысячи погибших российских военных, то количество пострадавших, раненых и инвалидов больше по меньшей мере раз в пять. Задеты все – и твоя родная семья, и твои родители, и братья, и сестры и так далее. Такие движения нарастают очень быстро. Здесь важно, чтобы эти ранние адепты вели себя активно. Они должны быть настойчивы в своих предложениях и вопросах власти. Конечно, их будут распылять, кого-то будут пугать, кого-то – подкупать, что-то обещать. У нас очень много женщин-депутатов и всяких прогосударственных женских движений, которые постараются в это вмешаться и мимикрировать их требования, чтобы снизить накал страстей и обесточить это движение, что называется, заболтать его. Думаю, у многих женщин пришло осознание того, что муж дороже любых денег, которые платят на войне. Люди соскучились по родным, а другого мужа, если этого убьют, не будет. Человек рано или поздно открывает для себя эту максиму, что качество твоей жизни зависит не от количества денег, а от того, кто рядом, – говорит психолог.



Российским военным повышают денежное довольствие, 210 тысяч рублей – деньги для России немалые. Кроме того, военнослужащим и их семьям положены льготы, о которых громко рассказывает российская пропаганда. Но можно ли считать участие в войне с Украиной неким "социальным лифтом" и билетом в благополучную жизнь? Кира Меркун полагает, что это не так:

Главной "заманухой" была резко выросшая зарплата

– Что значит – социальный лифт? Это когда в результате некоторой активности, образования, замужества, брака, переезда в другую страну или участия в военных действиях резко меняется социальный статус. А социальный статус – это изменение положения в обществе. Мне кажется, что когда ангажировали провинциалов, мобилизовали и заманивали их или принуждали, то речь шла только об изменении финансового статуса. Главной "заманухой" стала вдруг резко выросшая зарплата. А уж там дальше как они бы распорядились этими деньгами, пошли бы они на образование детей или нет – большой вопрос.

Я делаю такую большую оговорку, потому что опыт показывает, что уровень притязаний в семье во многом наследуется. И человек, получая даже большие деньги, срывая джек-пот, потом не может это реализовать и правильно их использовать. Поэтому мотивом многих все-таки было изменение финансового статуса. Для людей, которые приехали на территорию Украины в роли оккупантов, грабеж и мародерство оказались смыслообразующей деятельностью. Они не знали, зачем они приехали. И то, что они грабили или отправляли большие посылки с чужим имуществом, с их точки зрения, вот эта халява придавала хоть какой-то смысл тому, что они там находятся, – полагает эксперт.

В том, что российской власти удалось заманить на войну довольно много мужчин, ее не удивляет: не все из них до конца понимали, что ждет их в Украине, и относились к поездке в чужую страну как к кратковременной "шабашке", на которой можно заработать денег и вернуться домой:

В России – примитивное представление о том, что такое человеческая жизнь, и о ее ценности в целом

– Солдат низового уровня – это человек без высшего образования. Чаще всего, это человек из глубокой провинции, где нет работы, поэтому семьи сильно мотивированы на то, чтобы в любой ситуации он выполнял роль кормильца. Наверное, этих людей активно собирали на войну, потому что с этим были связаны экономические надежды: можно будет поправить здоровье, отремонтировать дом, погасить долги. Это происходит от накопленной бедности и экономической усталости. Это огромная печальная и очень российская тема, к сожалению, накопленная веками. Это связано с очень низкой гуманитарной нормой. Я думаю, что у нас в России так и осталось очень плохое, примитивное представление о том, что такое человеческая жизнь, и о ее ценности в целом, – считает Кира Меркун.