Большой театр отменил балет в постановке Кирилла Серебренникова

В Москве Большой театр отменил балет "Герой нашего времени" режиссёра Кирилла Серебренникова.

Балет должны были показать на Новой сцене театра 5, 6 и 7 мая, но в итоге в эти даты будут показаны представления "Мастера и Маргариты" в постановке Эдварда Клюга. О причинах замены Большой театр не сообщает.

"Шизофрения, как и было сказано", — написал Серебренников в телеграме, комментируя сообщение об отмене постановки.

Балет "Герой нашего времени" — лауреат премии "Золотая маска" 2016 года. Премьера состоялась 22 июля 2015 года в Большом театре.