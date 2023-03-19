Большой театр отменил балет в постановке Кирилла Серебренникова

В Москве Большой театр отменил балет "Герой нашего времени" режиссёра Кирилла Серебренникова.
Балет должны были показать на Новой сцене театра 5, 6 и 7 мая, но в итоге в эти даты будут показаны представления "Мастера и Маргариты" в постановке Эдварда Клюга. О причинах замены Большой театр не сообщает.
"Шизофрения, как и было сказано", — написал Серебренников в телеграме, комментируя сообщение об отмене постановки.
Балет "Герой нашего времени" — лауреат премии "Золотая маска" 2016 года. Премьера состоялась 22 июля 2015 года в Большом театре.
- 28 марта 2022 года суд в Москве отменил условный срок Серебренникову по делу "Седьмой студии" и снял с него судимость. На следующий день режиссер уехал из России во Францию. Позже в интервью Euronews Серебренников, комментируя настроения россиян по поводу войны, рассказал, что многие из них стали жертвами "многолетней жуткой пропаганды", а нападение России на Украину назвал "ужасным вторжением".
- В мае прошлого года Большой театр отменил балет Серебренникова "Нуреев", а в ноябре МХТ имени Чехова убрал имя режиссёра из раздела "Авторы спектаклей" на сайте театра и из программки к его постановке "Лес".
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