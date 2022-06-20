Коалиция "Вместе" президента Макрона по итогам выборов 19 июня потеряла большинство в Национальной ассамблее Франции - 245 мест.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Левые получили 131 мандат. Третье место у Национального объединения Мари Ле Пен: 89 депутатов.

Могут ли граждане изменить решения политической элиты? Есть ли расхождения в коалиции стран Европы, поддерживающих за Украину? К чему приведет ограничение транзита подсанкционных грузов через Литву в Калининград? Чего от Москвы и Киева хотят и могут добиться ведущие страны Евросоюза? Готов ли Запад к затяжной конфронтации, битве на истощение?

Обсуждают журналист Алексей Венедиктов (объявлен в РФ иноагентом) и военно-политический аналитик Андрей Пионтковский.