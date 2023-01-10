Путин не обсуждал c Си нападение России на Украину

Президент России Владимир Путин обсуждал за 20 дней до начала войны с Украиной с председателем КНР Си Цзиньпином возможность принятия всех возможных мер в случае атаки на российскую территорию, но не обсуждал нападение российской армии на соседнюю страну. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на пятерых высокопоставленных китайских чиновников.

Стенограмму разговора Путина и Си на встрече 4 февраля прошлого года не публиковали, поэтому детали встречи неизвестны, отмечает газета.

Financial Times утверждает, что Пекин недооценил масштаб российского вторжения. В подтверждение этому газета напоминает о понижении в должности бывшего замглавы МИД КНР и ведущего специалиста министерства по России Лэ Юйчэна. Его называли претендентом на пост министра иностранных дел, а сейчас он занимает пост замглавы Государственного управления радиовещания и телевидения.

Китай – одна из немногих стран, не присоединившихся к санкциям против России. Вместе с тем Пекин подчёркивает, что выступает за решение российско-украинского конфликта мирным путём.

Американские СМИ также писали летом, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил чиновникам оказывать России финансовую помощь, но так, чтобы не нарушать западные санкции. Москва якобы осталась недовольна такой осторожностью китайских партнеров.